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Засідання "Рамштайну" може відбутися в кінці березня на початку квітня - Пісторіус

Київ • УНН

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Міністр оборони Німеччини повідомив про ймовірне проведення наступної зустрічі "Рамштайну" наприкінці березня - на початку квітня. Рішення буде прийнято на зустрічі "Групи п'яти" в Парижі.

Засідання "Рамштайну" може відбутися в кінці березня на початку квітня - Пісторіус

Наступна зустріч у форматі "Рамштайну", ймовірно, може відбутися в кінці березня на початку квітня. Про це повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час спільної конференції з українським колегою Рустемом Умєровим, передає УНН.

Пісторіус зазначив, що наступного тижня планується зустріч "Групи п'яти" у Парижі.

"Там буде вирішено, коли відбудеться засідання UDCG (зустріч Контактної групи з питань оборони України - ред.). Ймовірно, це буде заплановано на кінець березня, найпізніше на перший тиждень квітня", - сказав Пісторіус.

Доповнення

Крайній раз Велика Британія офіційно скликала "Рамштайн", який відбувся 12 лютого замість США.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВійнаПолітика
Рустем Умєров
Українська оборонна контактна група
Борис Пісторіус
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