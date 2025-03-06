Засідання "Рамштайну" може відбутися в кінці березня на початку квітня - Пісторіус
Київ • УНН
Міністр оборони Німеччини повідомив про ймовірне проведення наступної зустрічі "Рамштайну" наприкінці березня - на початку квітня. Рішення буде прийнято на зустрічі "Групи п'яти" в Парижі.
Наступна зустріч у форматі "Рамштайну", ймовірно, може відбутися в кінці березня на початку квітня. Про це повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час спільної конференції з українським колегою Рустемом Умєровим, передає УНН.
Пісторіус зазначив, що наступного тижня планується зустріч "Групи п'яти" у Парижі.
"Там буде вирішено, коли відбудеться засідання UDCG (зустріч Контактної групи з питань оборони України - ред.). Ймовірно, це буде заплановано на кінець березня, найпізніше на перший тиждень квітня", - сказав Пісторіус.
Доповнення
Крайній раз Велика Британія офіційно скликала "Рамштайн", який відбувся 12 лютого замість США.