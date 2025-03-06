Заседание "Рамштайна" может состояться в конце марта - начале апреля - Писториус
Киев • УНН
Министр обороны Германии сообщил о вероятном проведении следующей встречи "Рамштайна" в конце марта - начале апреля. Решение будет принято на встрече "Группы пяти" в Париже.
Следующая встреча в формате "Рамштайн", вероятно, может состояться в конце марта - начале апреля. Об этом сообщил министр обороны Германии Борис Писториус на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Рустемом Умеровым, передает УНН.
Писториус отметил, что на следующей неделе запланирована встреча "Группы пяти" в Париже.
"Там будет решено, когда состоится заседание UDCG (встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины - ред.). Вероятно, это будет запланировано на конец марта, самое позднее на первую неделю апреля", - сказал Писториус.
Дополнение
В последний раз Великобритания официально созвала "Рамштайн", который состоялся 12 февраля вместо США.