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Заседание "Рамштайна" может состояться в конце марта - начале апреля - Писториус

Киев • УНН

 • 16072 просмотра

Министр обороны Германии сообщил о вероятном проведении следующей встречи "Рамштайна" в конце марта - начале апреля. Решение будет принято на встрече "Группы пяти" в Париже.

Заседание "Рамштайна" может состояться в конце марта - начале апреля - Писториус

Следующая встреча в формате "Рамштайн", вероятно, может состояться в конце марта - начале апреля. Об этом сообщил министр обороны Германии Борис Писториус на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Рустемом Умеровым, передает УНН.

Писториус отметил, что на следующей неделе запланирована встреча "Группы пяти" в Париже.

"Там будет решено, когда состоится заседание UDCG (встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины - ред.). Вероятно, это будет запланировано на конец марта, самое позднее на первую неделю апреля", - сказал Писториус.

Дополнение

В последний раз Великобритания официально созвала "Рамштайн", который состоялся 12 февраля вместо США.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
Рустем Умєров
Контактная группа по вопросам обороны Украины
Борис Писториус
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