Британія замість США офіційно скликала "Рамштайн"

Велика Британія офіційно підтвердила, що вона скликає "Рамштайн", який відбудеться 12 лютого. Сполучені Штати уперше не головуватимуть на засіданні. Про це йдеться в офіційному повідомленні представництва Великої Британії при НАТО у соцмережі Х, повідомляє УНН.

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Згідно з повідомленням, міністр оборони Великої Британії Джон Гілі скликає 26-ту зустріч Контактної групи з питань оборони України. Вона відбудеться у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі в середу, 12 лютого, у другій половині дня.

Група збереться напередодні засідання міністрів оборони НАТО, щоб обговорити пріоритети для України та її підтримку в боротьбі проти повномасштабного вторгення росії.

Нагадаємо

Міністр оборони Рустем Умєров після завершення 25-ї зустрічі Контактної групи з питань оборони України заявляв, що наступне засідання у форматі "Рамштайн" може відбутися уже в лютому.