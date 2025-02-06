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Британия вместо США официально созвала "Рамштайн" вместо США

Киев  •  УНН

 • 20828 просмотра

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Великобритания впервые созывает заседание "Рамштайн" вместо США 12 февраля в штаб-квартире НАТО. Министр обороны Джон Гили проведет 26-ю встречу для обсуждения поддержки Украины.

Великобритания официально подтвердила, что она созывает "Рамштайн", который состоится 12 февраля. Соединенные Штаты впервые не будут председательствовать на заседании.  Об этом говорится в официальном сообщении представительства Великобритании при НАТО в соцсети Х, сообщает УНН.

Детали

Согласно сообщению, министр обороны Великобритании Джон Гили созывает 26-ю встречу Контактной группы по вопросам обороны Украины. Она состоится в штаб-квартире НАТО в Брюсселе в среду, 12 февраля, во второй половине дня. 

Группа соберется накануне заседания министров обороны НАТО, чтобы обсудить приоритеты для Украины и ее поддержку в борьбе против полномасштабного вторжения россии.

Напомним

Министр обороны Рустем Умеров после завершения 25-й встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины заявлял, что следующее заседание в формате "Рамштайн" может состояться уже в феврале. 

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Войнаполитика
natoNATO
bryusselБрюссель
soedinennoe-korolevstvoВеликобритания
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина

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