Британия вместо США официально созвала "Рамштайн" вместо США

Великобритания официально подтвердила, что она созывает "Рамштайн", который состоится 12 февраля. Соединенные Штаты впервые не будут председательствовать на заседании. Об этом говорится в официальном сообщении представительства Великобритании при НАТО в соцсети Х, сообщает УНН.

Детали

Согласно сообщению, министр обороны Великобритании Джон Гили созывает 26-ю встречу Контактной группы по вопросам обороны Украины. Она состоится в штаб-квартире НАТО в Брюсселе в среду, 12 февраля, во второй половине дня.

Группа соберется накануне заседания министров обороны НАТО, чтобы обсудить приоритеты для Украины и ее поддержку в борьбе против полномасштабного вторжения россии.

Напомним

Министр обороны Рустем Умеров после завершения 25-й встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины заявлял, что следующее заседание в формате "Рамштайн" может состояться уже в феврале.