Близько 15 країн "зацікавлені" в участі у справі надання гарантій безпеки Україні - французький міністр

На сьогодні близько "15 країн зацікавлені" у безпосередній участі у справі надання гарантій безпеки Україні, повідомив міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню за підсумками зустрічі міністрів оборони п'яти великих військових держав континенту в Парижі 12 березня, щоб розглянути варіанти нової архітектури безпеки для України, пише УНН з посиланням на Le Figaro.

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"Ні Ялта, ні Будапешт, ні Мінськ..." - пише видання. За підсумками зустрічі міністрів оборони E5 Лекорню закликав "винести уроки з минулого", щоб надати Україні надійні гарантії безпеки. "М'яч на боці росії", - додав він, тоді як Україна прийняла принцип припинення вогню. Це була третя зустріч у форматі E5. Після зустрічі 34 європейських і неєвропейських начальників штабів у вівторок, Франція привітала можливість створити основу для дискусій між представниками Заходу, без американців, "щодо майбутнього України та безпеки континенту". За словами французької сторони, "настало якесь полегшення", пише видання.

Як зазначає RFI, Лекорню зазначив, що на сьогодні "близько 15 країн зацікавлені" у безпосередній участі у справі надання гарантій безпеки Україні.



Наші начальники штабів почали розробляти гіпотези, щоб запропонувати своїй політичній владі поміркувати над тим, якою може бути ця архітектура безпеки, щоб закріпити тривалий мир. На цьому етапі 15 країн зацікавлені в продовженні цього процесу, він складний - пояснив Лекорню.

Це занадто обмежено "присутністю військ на українській землі", попередив він. "Є ще Чорне море, безпека АЕС... Усі ці питання треба буде обговорити", - пояснив він. Міністр також запевнив, що європейці зіткнуться з нагальними потребами, які їм доведеться вирішувати для забезпечення безпеки континенту: оборона "земля-повітря", космос, боєприпаси, раннє попередження, спільне придбання обладнання тощо. Він також анонсував "за два тижні" зустріч міністрів оборони Заходу без американців, що "віддзеркалює" зустріч начальників штабів у вівторок. Як уточнює RFI, він заявив, що нова зустріч буде організована "протягом 15 днів" за участю міністрів оборони усіх зацікавлених країн.

"Французи та англійці взяли на себе ініціативу... Ніби щоб скріпити свою угоду, два міністри вечеряли у вівторок увечері зі своїми відповідними начальниками штабів, генералом Буркхардом і адміралом Радакіним. Обидві країни прагнуть зберегти набрану динаміку, тоді як інші вагаються. Ось чому вони хочуть уникнути пастки кількості військ. Ні французька армія, ні британська армія не в змозі забезпечити достатню кількість солдатів у довгостроковій перспективі, щоб забезпечити масове та тривале розгортання", - пише Le Figaro. "Першою гарантією безпеки є сама українська армія", - повторив Лекорню: "Її оснащення, її навчання... З’являється слово демілітаризація (України), але це не той випадок", - наполягав він.

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Як пише RFI, говорячи про можливе відправлення миротворців для підтримки миру в Україні, Лекорню на пресконференції згадав як варіант їхнього перебування на українській території, так і варіант розміщення на території Польщі, наприклад. І підкреслив, що попри те, що саме про цей захід найбільше говорять і пишуть ЗМІ, але він "далеко не єдиний" у "пакеті" гарантій безпеки для України, що обговорюється.

Інші міністри підтвердили, услід за Лекорню, що "першою гарантією безпеки" для України буде її власна армія, яку треба максимально посилити.

"Без можливості захищати в України немає майбутнього", демілітаризованої України не може існувати", - підкреслив італійський міністр Гвідо Крозетто.

"Жодна європейська столиця не розглядає відправку військових до української лінії фронту. Між різними сценаріями зберігаються розбіжності. Кілька варіантів все ще розглядаються, підтримуються різними країнами. Легке розгортання, яке з меншою ймовірністю буде об’єктом нападу з боку росії, більш значна військова присутність, щоб діяти як фактор стримування, або миротворча місія під егідою ООН, яка б обійшла спротив росії відправці західних сил в Україну. Залишається також американська ідея відправляти лише цивільних осіб в межах підписаних Сполученими Штатами контрактів на розробку українських надр", - зазначає Le Figaro.

За словами джерела Le Figaro, яке стежило за обговореннями, "цей варіант виглядає найменш ефективним способом відмовити росію від продовження наступу, навіть якщо адміністрація США виглядає "щиро" переконаною в протилежному". "Я налаштований скептично, - каже Метью Севілл, директор відділу військових досліджень британського аналітичного центру Rusi. - Тисячі американських громадян були в Україні до лютого 2022 року і вони не зупинили росіян. У разі чергового вторгнення вони, швидше за все, покинуть країну, роботодавець скаже їм залишити країну, або їхня страховка буде скасована або підвищена. Найкраще, на що ми можемо сподіватися, це те, що американські військові евакуюватимуть їх, а росіяни вирішать уникати нападу на американські сили протягом цього часу", - пояснив він.

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Інші європейські військові сценарії все ще повинні подолати багато перешкод, щоб стати "експлуатаційними", зазначає видання. Більшість держав розглядали б можливість участі в операції в Україні лише за умови отримання підтримки США. І тут генеральні штаби розходяться щодо мінімальних умов, пише видання. "Для декого жодна операція неможлива без американської розвідки або матеріально-технічної підтримки з боку Сполучених Штатів. Інші в першу чергу переймаються щодо втручання США в разі ескалації", - ідеться у публікації.

"Якщо їх заздалегідь щось запитати, вони нічого не скажуть. Але якщо виникнуть проблеми, вони будуть там", - припускав високопоставлений французький офіцер на початку року.

"Атлантичний альянс не буде залучений до жодного розгортання. Це червона ганчірка для росії. Але ключовим гвинтиком в організації доставки допомоги Україні залишається НАТО. Для більшості європейців Альянс залишається основною структурою безпеки, а Сполучені Штати - основним учасником", - зазначає видання.

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Спільна декларація

За підсумками переговорів міністри оборони E5, як зазначає RFI, випустили спільну декларацію, у якій насамперед наголошується, що "безпека Європи переживає переломний момент", "баланс нашого миру переглядається ступенем, небаченим за останні кілька десятиліть". І, як повідомляється, там є розділ "Зміцнення європейської підтримки миру в Україні", де вказано: