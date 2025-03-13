Около 15 стран "заинтересованы" в участии в деле предоставления гарантий безопасности Украине - французский министр

На сегодня около "15 стран заинтересованы" в непосредственном участии в деле предоставления гарантий безопасности Украине, сообщил министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню по итогам встречи министров обороны пяти крупных военных государств континента в Париже 12 марта, чтобы рассмотреть варианты новой архитектуры безопасности для Украины, пишет УНН со ссылкой на Le Figaro и RFI.

Детали

"Ни Ялта, ни Будапешт, ни Минск..." - пишет Le Figaro. По итогам встречи министров обороны E5 Лекорню призвал "извлечь уроки из прошлого", чтобы предоставить Украине надежные гарантии безопасности. "Мяч на стороне россии", - добавил он, тогда как Украина приняла принцип прекращения огня. Это была третья встреча в формате E5. После встречи 34 европейских и неевропейских начальников штабов во вторник, Франция приветствовала возможность создать основу для дискуссий между представителями Запада, без американцев, "относительно будущего Украины и безопасности континента". По словам французской стороны, "настало какое-то облегчение", пишет издание.

Как отмечает RFI, Лекорню отметил, что на сегодня "около 15 стран заинтересованы" в непосредственном участии в деле предоставления гарантий безопасности Украине.



Наши начальники штабов начали разрабатывать гипотезы, чтобы предложить своей политической власти поразмышлять над тем, какой может быть эта архитектура безопасности, чтобы закрепить длительный мир. На этом этапе 15 стран заинтересованы в продолжении этого процесса, он сложный - объяснил Лекорню.

Это слишком ограничено "присутствием войск на украинской земле", предупредил он. "Есть еще Черное море, безопасность АЭС... Все эти вопросы надо будет обсудить", - объяснил он. Министр также указал, что европейцы столкнутся с насущными потребностями, которые им придется решать для обеспечения безопасности континента: оборона "земля-воздух", космос, боеприпасы, раннее предупреждение, совместное приобретение оборудования и тому подобное. Он также анонсировал "через две недели" встречу министров обороны Запада без американцев, что "отражает" встречу начальников штабов во вторник. Как уточняет RFI, он заявил, что новая встреча будет организована "в течение 15 дней" с участием министров обороны всех заинтересованных стран.

"Французы и англичане взяли на себя инициативу... Словно чтобы скрепить свое соглашение, два министра ужинали во вторник вечером со своими соответствующими начальниками штабов, генералом Буркхардом и адмиралом Радакиным. Обе страны стремятся сохранить набранную динамику, тогда как другие колеблются. Вот почему они хотят избежать ловушки количества войск. Ни французская армия, ни британская армия не в состоянии обеспечить достаточное количество солдат в долгосрочной перспективе, чтобы обеспечить массовое и длительное развертывание", - пишет Le Figaro. "Первой гарантией безопасности является сама украинская армия", - повторил Лекорню: "Ее оснащение, ее обучение... Появляется слово демилитаризация (Украины), но это не тот случай", - настаивал он.

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Как пишет RFI, говоря о возможной отправке миротворцев для поддержания мира в Украине, Лекорню на пресс-конференции упомянул как вариант их пребывания на украинской территории, так и вариант размещения на территории Польши, например. И подчеркнул, что несмотря на то, что именно об этом мероприятии больше всего говорят и пишут СМИ, но он "далеко не единственный" в "пакете" гарантий безопасности для Украины, который обсуждается.

Другие министры подтвердили, вслед за Лекорню, что "первой гарантией безопасности" для Украины будет ее собственная армия, которую надо максимально усилить.

"Без возможности защищаться у Украины нет будущего", демилитаризованной Украины не может существовать", - подчеркнул итальянский министр Гвидо Крозетто.

"Ни одна европейская столица не рассматривает отправку военных к украинской линии фронта. Между различными сценариями сохраняются разногласия. Несколько вариантов все еще рассматриваются, поддерживаются разными странами. Легкое развертывание, которое с меньшей вероятностью будет объектом нападения со стороны россии, более значительное военное присутствие, чтобы действовать как фактор сдерживания, или миротворческая миссия под эгидой ООН, которая бы обошла сопротивление россии отправке западных сил в Украину. Остается также американская идея отправлять только гражданских лиц в рамках подписанных Соединенными Штатами контрактов на разработку украинских недр", - отмечает Le Figaro.

По словам источника Le Figaro, который следил за обсуждениями, "этот вариант выглядит наименее эффективным способом отговорить россию от продолжения наступления, даже если администрация США выглядит "искренне" убежденной в обратном". "Я настроен скептически, - говорит Мэтью Севилл, директор отдела военных исследований британского аналитического центра Rusi. - Тысячи американских граждан были в Украине до февраля 2022 года и они не остановили россиян. В случае очередного вторжения они, скорее всего, покинут страну, работодатель скажет им покинуть страну, или их страховка будет отменена или повышена. Лучшее, на что мы можем надеяться, это то, что американские военные эвакуируют их, а россияне решат избегать нападения на американские силы в течение этого времени", - пояснил он.

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Другие европейские военные сценарии все еще должны преодолеть много препятствий, чтобы стать "эксплуатационными", отмечает издание. Большинство государств рассматривали бы возможность участия в операции в Украине только при условии получения поддержки США. И здесь генеральные штабы расходятся относительно минимальных условий, пишет издание. "Для некоторых ни одна операция невозможна без американской разведки или материально-технической поддержки со стороны Соединенных Штатов. Другие в первую очередь обеспокоены вмешательством США в случае эскалации", - говорится в публикации.

"Если их заранее что-то спросить, они ничего не скажут. Но если возникнут проблемы, они будут там", - предполагал высокопоставленный французский офицер в начале года.

"Атлантический альянс не будет вовлечен ни в какое развертывание. Это красная тряпка для россии. Но ключевым винтиком в организации доставки помощи Украине остается НАТО. Для большинства европейцев Альянс остается основной структурой безопасности, а Соединенные Штаты - основным участником", - отмечает издание.

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Совместная декларация

По итогам переговоров министры обороны E5, как отмечает RFI, выпустили совместную декларацию, в которой прежде всего отмечается, что "безопасность Европы переживает переломный момент", "баланс нашего мира пересматривается в степени, невиданной за последние несколько десятилетий". И, как сообщается, там есть раздел "Укрепление европейской поддержки мира в Украине", где указано: