Британия и Франция стремятся укрепить позицию Украины на переговорах - Bloomberg

Великая Британия и Франция пытаются усилить позиции Украины на переговорах, в то время как президент США Дональд Трамп стремится к урегулированию войны с россией. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

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Отмечается, что премьер-министр Великая Британии Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон обсуждают план по размещению войск в Украине, который будет гарантировать Киеву безопасность. В то же время кремль требует, чтобы украинская армия была значительно сокращена в рамках любого урегулирования.

Как отмечает издание, в среду в Париже состоялась встреча министров обороны пяти ведущих европейских стран, где была согласована поддержка Украины на фоне изменений в политике США.

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню подчеркнул необходимость развития европейских космических технологий и уменьшения зависимости от Starlink. Его немецкий коллега Борис Писториус положительно оценил решение США о продолжении военной помощи Украине, отметив, что Европа готова компенсировать некоторые услуги, в частности, в сфере связи.

Стармер и Макрон обсуждают также создание международной коалиции из 37 стран для поддержки Украины. В случае достижения мирных договоренностей государства Европы, Содружества и Азии предоставят финансирование, военные силы, самолеты или корабли для защиты Украины от дальнейшей российской агрессии - отмечает издание.

Во вторник, 11 марта, союзники, не являющиеся членами НАТО, в частности Австралия, Япония и Новая Зеландия, провели отдельную встречу с руководителями штабов десятков европейских стран и Канады. Была представлена концепция "сил гарантирования" как важный элемент безопасности Украины.

Британские чиновники подчеркнули, что любые попытки россии заблокировать участие стран НАТО в этом процессе являются попыткой сорвать перспективы стабильного мира. Каждое государство должно определить, какую именно помощь оно готово предоставить коалиции. Страны, которые не планируют отправлять войска в Украину, могут разместить их в соседних странах, а также обеспечивать военно-морскую и воздушную поддержку, передавать танки и разведывательные данные.

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По мнению военных экспертов, размещение европейских сил в Украине является важным компонентом долгосрочного мирного урегулирования. Однако россия категорически возражает против присутствия войск НАТО в Украине. Глава МИД рф сергей лавров заявил, что любое присутствие военных НАТО на украинской территории будет рассматриваться как угроза для россии.

В ближайшие дни военное руководство представит подробные варианты размещения миротворческих сил для рассмотрения Стармером и Макроном. Эти предложения также будут обсуждены с другими мировыми лидерами во время запланированной видеовстречи.

Впоследствии наработки будут переданы президенту США Дональду Трампу. Союзники надеются убедить Вашингтон взять на себя обязательства в сфере воздушной разведки и защиты границ без привлечения американских военных. Эксперт Международного института стратегических исследований Бен Барри отметил, что участие США в миротворческой миссии существенно повысит уровень разведданных и защиты от баллистических ракет.

Великобритания и Франция выступают против уступок требованиям кремля относительно демилитаризации Украины и проведения выборов до достижения мирного соглашения. В среду Стармер также подчеркнул необходимость возвращения украинских детей, незаконно вывезенных в россию.

В то же время существуют опасения, что москва может использовать прекращение огня для перегруппировки сил и подготовки нового наступления на Украину.

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