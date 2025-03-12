Рубио: соглашение о полезных ископаемых не является гарантией безопасности
Киев • УНН
Марко Рубио заявил, что соглашение между США и Украиной о полезных ископаемых выгодно обеим сторонам, способствуя экономическому росту Украины. Однако, он не считает его гарантией безопасности.
Государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио заявил, что не рассматривает соглашение с Украиной о полезных ископаемых как гарантию безопасности. При этом он добавил, что такое соглашение выгодно для обеих сторон. Об этом госсекретарь заявил во время остановки в Ирландии на пути в Канаду, где он отвечал на вопросы представителей СМИ, пишет УНН.
Я бы не рассматривал это (соглашение о полезных ископаемых - ред.) как гарантию безопасности
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"Соглашение по ископаемым выгодно для обеих сторон. С одной стороны, оно способствует долгосрочному процветанию и безопасности, через их экономический рост, их ВВП должен расти и это дает им инструмент и возможность финансировать свою оборону", - заявил Рубио.
Дополнение
Во время своего пребывания в Ирландии Рубио заявил, что, несмотря на активные боевые действия, контакты с россиянами по прекращению огня продолжаются. Украина, со своей стороны, готова к переговорам.
Рубио заявил, что с Украиной обсуждали не конкретные условия, а время и шаги переговорного процесса. По его словам, Украина настаивает на возвращении пленных и детей.
Он добавил, что "украинцы четко дали понять, что речь идет не только о прекращении войны".