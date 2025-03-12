Рубио: соглашение о полезных ископаемых не является гарантией безопасности

$41.340.03
45.851.22
ukenru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
18:51 • 17145 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

18:32 • 32398 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 66776 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 216393 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 124223 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 392982 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 311837 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 214011 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244354 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255201 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+10°
2.2м/с
64%
Популярные новости

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 133727 просмотра

Российская армия атаковала Кривой Рог: что известно

4 апреля, 15:59 • 16014 просмотра

В Кривом Роге количество жертв возросло до 14, среди погибших 5 детей

4 апреля, 17:09 • 12708 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 15486 просмотра

Удар по Кривому Рогу: россияне, предварительно, применили кассетную баллистическую ракету Искандер

18:13 • 12983 просмотра
публикации

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 133781 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 216393 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 392982 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 255113 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

4 апреля, 05:56 • 311837 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Андрей Ермак

Реджеп Тайип Эрдоган

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

19:44 • 3872 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 15523 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 46942 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 72402 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 57463 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Instagram

ТикТок

Facebook

Туполев Ту-22М

Рубио: соглашение о полезных ископаемых не является гарантией безопасности

Киев • УНН

 • 29923 просмотра

Марко Рубио заявил, что соглашение между США и Украиной о полезных ископаемых выгодно обеим сторонам, способствуя экономическому росту Украины. Однако, он не считает его гарантией безопасности.

Рубио: соглашение о полезных ископаемых не является гарантией безопасности

Государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио заявил, что не рассматривает соглашение с Украиной о полезных ископаемых как гарантию безопасности. При этом он добавил, что такое соглашение выгодно для обеих сторон. Об этом госсекретарь заявил во время остановки в Ирландии на пути в Канаду, где он отвечал на вопросы представителей СМИ, пишет УНН.

Я бы не рассматривал это (соглашение о полезных ископаемых - ред.) как гарантию безопасности

- подчеркнул Рубио.

США сегодня будут контактировать с россиянами и надеются на позитивный ответ от рф - Рубио12.03.25, 14:15 • 38248 просмотров

"Соглашение по ископаемым выгодно для обеих сторон. С одной стороны, оно способствует долгосрочному процветанию и безопасности, через их экономический рост, их ВВП должен расти и это дает им инструмент и возможность финансировать свою оборону", - заявил Рубио.

Дополнение

Во время своего пребывания в Ирландии Рубио заявил, что, несмотря на активные боевые действия, контакты с россиянами по прекращению огня продолжаются. Украина, со своей стороны, готова к переговорам.

Рубио заявил, что с Украиной обсуждали не конкретные условия, а время и шаги переговорного процесса. По его словам, Украина настаивает на возвращении пленных и детей.

Он добавил, что "украинцы четко дали понять, что речь идет не только о прекращении войны".

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ВойнаЭкономикаполитикаНовости Мира
Марко Рубио
Хранитель
Вашингтон
Канада
Ирландия
Соединенные Штаты
Украина
Brent
$66.30
Bitcoin
$84,052.20
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,819.20