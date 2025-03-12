Рубіо відповів, чи обговорювали на зустрічі у Джидді з Україною питання територіальних поступок

Держсекретар США Марко Рубіо, коментуючи, чи обговорювали на зустрічі у Джидді з Україною питання територіальних поступок, заявив, що з Україною обговорювали не конкретні умови, а скоріше час та кроки переговорного процесу. Про це він сказав у середу журналістам в Ірландії, пише УНН.

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На запитання, чи "насправді говорили про територіальні поступки", держсекретар США Майк Рубіо відповів: "У нас були розмови... (...) Щодо розмов, які були вчора, так, коли ви сідаєте з таким партнером, як Україна, ви знаєте, ми не збираємося обговорювати це публічно. Ми не будемо розповідати про те, про що ми говорили, оскільки в будь-яких переговорах обов’язково є елемент, коли ви не хочете, щоб одна сторона віддала всі ці важелі".

"З публічної точки зору ми провели широку розмову про,.. але я думаю, що основна частина нашої розмови стосувалась того, як би виглядав переговорний процес з точки зору не конкретних умов, а скоріше часу, певного роду кроків, які вони хотіли б бачити зробленими", - зазначив Рубіо.

З його слів, "українці чітко дали зрозуміти, що йдеться не лише про припинення війни".

"Їм потрібно повернути своїх військовополонених, їм потрібно повернути дітей. Вони хотіли б обміну військовополоненими, хотіли б повернути своїх дітей. Отже, є всілякі речі, пов’язані з... Гуманітарна допомога теж важлива. Є території України, які сильно постраждали і потребують негайної допомоги, - вказав Рубіо. - Так що є ті речі, про які ми говорили як про такі, що мають бути включеними (inclusive) в переговорному процесі. Отже, основна частина нашої розмови, коли ми підійшли до цього етапу, полягала в обговоренні типів пунктів, які повинні бути в порядку денному переговорів, навіть коли ми, сподіваюся, досягнемо цього".

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