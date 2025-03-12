Рубио ответил, обсуждали ли на встрече в Джидде с Украиной вопросы территориальных уступок

Госсекретарь США Марко Рубио, комментируя, обсуждались ли на встрече в Джидде с Украиной вопросы территориальных уступок, заявил, что с Украиной обсуждали не конкретные условия, а скорее время и шаги переговорного процесса. Об этом он сказал в среду журналистам в Ирландии, пишет УНН.

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На вопрос, "действительно ли говорили о территориальных уступках", госсекретарь США Майк Рубио ответил: "У нас были разговоры... (...) Относительно разговоров, которые были вчера, да, когда вы садитесь с таким партнером, как Украина, вы знаете, мы не собираемся обсуждать это публично. Мы не будем рассказывать о том, о чем мы говорили, поскольку в любых переговорах обязательно есть элемент, когда вы не хотите, чтобы одна сторона отдала все эти рычаги".

"С публичной точки зрения мы провели широкий разговор о,.. но я думаю, что основная часть нашего разговора касалась того, как бы выглядел переговорный процесс с точки зрения не конкретных условий, а скорее времени, определенного рода шагов, которые они хотели бы видеть сделанными", - отметил Рубио.

По его словам, "украинцы четко дали понять, что речь идет не только о прекращении войны".

"Им нужно вернуть своих военнопленных, им нужно вернуть детей. Они хотели бы обмена военнопленными, хотели бы вернуть своих детей. Итак, есть всевозможные вещи, связанные с... Гуманитарная помощь тоже важна. Есть территории Украины, которые сильно пострадали и нуждаются в немедленной помощи, - указал Рубио. - Так что есть те вещи, о которых мы говорили как о таких, которые должны быть включенными (inclusive) в переговорном процессе. Итак, основная часть нашего разговора, когда мы подошли к этому этапу, заключалась в обсуждении типов пунктов, которые должны быть в повестке дня переговоров, даже когда мы, надеюсь, достигнем этого".

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