США сегодня будут контактировать с россиянами и надеются на позитивный ответ от рф - Рубио
Киев • УНН
США надеются получить положительный ответ от россии. Переговоры в Саудовской Аравии касались возможных переговоров и разговоров о территориальных уступках.
Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что США сегодня "будут контактировать с россиянами", пишет УНН со ссылкой на The Guardian.
Детали
Он сказал, что США надеются получить положительный ответ от россии, и "решительно призывают россиян прекратить все военные действия".
"Нет военного решения этого конфликта", - сказал он.
Рубио также подтвердил, что переговоры во вторник в Джидде, Саудовская Аравия, касались того, "как бы выглядел процесс переговоров" и включали "разговоры о территориальных уступках".
В комментариях он также добавил, что Украине необходимо достаточное сдерживание от будущих атак.
И он также сказал, что европейцам "нужно быть вовлеченными в это", сообщает Reuters.
На менее позитивной ноте он сказал, что он "не будет рассматривать соглашение по полезным ископаемым как гарантию безопасности", но AFP добавило, что он сказал, что это даст США "заинтересованность" в безопасности Украины.
Дополнение
Украина и США провели 11 марта переговоры в Джидде, по итогам которых выпустили совместное заявление, в котором "Украина выразила готовность принять предложение США о немедленном введении временного, 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен по взаимному согласию сторон, при условии принятия и одновременного выполнения российской федерацией".
Согласно заявлению, Соединенные Штаты доведут до сведения рф, что взаимность со стороны россии является ключом к достижению мира.