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Рубіо: угода про корисні копалини не є гарантією безпеки

Київ • УНН

 • 29950 перегляди

Марко Рубіо заявив, що угода між США та Україною про корисні копалини вигідна обом сторонам, сприяючи економічному зростанню України. Проте, він не вважає її гарантією безпеки.

Рубіо: угода про корисні копалини не є гарантією безпеки

Державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо заявив, що не розглядає угоду з Україною про корисні копалини як гарантію безпеки. При цьому він додав, що така угода є вигідною для обох сторін. Про це держсекретар заявив під час зупинки в Ірландії на шляху до Канади, де він відповідав на запитання представників ЗМІ, пише УНН.

Я б не розглядав це (угоду про корисні копалини - ред.) як гарантію безпеки

- підкреслив Рубіо.

США сьогодні контактуватимуть з росіянами та сподіваються на позитивну відповідь від рф - Рубіо12.03.25, 14:15 • 38250 переглядiв

"Угода щодо копалин вигідна для обох сторін. З одного боку, вона сприяє довготерміновому процвітанню та безпеці, через їхнє економічне зростання, їхній ВВП має рости і це дає їм інструмент і можливість фінансувати свою оборону", - заявив Рубіо.

Доповнення

Під час свого перебування в Ірландії Рубіо заявив, що попри активні бойові дії, контакти з росіянами щодо припинення вогню тривають. Україна, зі свого боку, готова до переговорів.

Рубіо заявив, що з Україною обговорювали не конкретні умови, а час та кроки переговорного процесу. За його словами, Україна наголошує на поверненні полонених та дітей.

Він додав, що "українці чітко дали зрозуміти, що йдеться не лише про припинення війни".

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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