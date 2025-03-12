Рубіо: угода про корисні копалини не є гарантією безпеки

Державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо заявив, що не розглядає угоду з Україною про корисні копалини як гарантію безпеки. При цьому він додав, що така угода є вигідною для обох сторін. Про це держсекретар заявив під час зупинки в Ірландії на шляху до Канади, де він відповідав на запитання представників ЗМІ, пише УНН.

Я б не розглядав це (угоду про корисні копалини - ред.) як гарантію безпеки - підкреслив Рубіо.

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"Угода щодо копалин вигідна для обох сторін. З одного боку, вона сприяє довготерміновому процвітанню та безпеці, через їхнє економічне зростання, їхній ВВП має рости і це дає їм інструмент і можливість фінансувати свою оборону", - заявив Рубіо.

Доповнення

Під час свого перебування в Ірландії Рубіо заявив, що попри активні бойові дії, контакти з росіянами щодо припинення вогню тривають. Україна, зі свого боку, готова до переговорів.



Рубіо заявив, що з Україною обговорювали не конкретні умови, а час та кроки переговорного процесу. За його словами, Україна наголошує на поверненні полонених та дітей.

Він додав, що "українці чітко дали зрозуміти, що йдеться не лише про припинення війни".