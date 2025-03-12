Рубіо відповів, чи готові росіяни до припинення вогню

Держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо повідомив, що попри те, що росіяни не припиняють активних бойових дій, з ними постійно відбуваються контакти задля припинення вогню. Він також додав, що України готова розпочати переговорний процес, повідомляє УНН.

Відповідаючи на запитання під час зустрічі з представниками ЗМІ в Ірландії, Рубіо наголосив, що наразі не відомо, чи готові росіяни до припинення вогню, проте перемовини у цьому напрямку тривають.

"Уже були контакти на різних рівнях партнерів, різних членів адміністрації, і це продовжуватиметься. Що ж стосується російської реакції на це, то питання лишається відкритим", - зазначив Рубіо.

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Держсекретар також додав, що Україна готова до припинення вогню та початку переговорів. У разі позитивної реакції з боку росії буде значно збільшено шанс на досягнення миру.

"Тож сподіваємося отримати від них позитивну відповідь. М’яч справді на їхньому полі", - підкреслив Рубіо.

Доповнення

Рубіо заявив, що з Україною обговорювали не конкретні умови, а час та кроки переговорного процесу. За його словами Україна наголошує на поверненні військовополонених та дітей.

З його слів, "українці чітко дали зрозуміти, що йдеться не лише про припинення війни".