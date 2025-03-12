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"Я не чув щодо запрошення" - Зеленський про наступну зустріч із Трампом

Київ • УНН

 • 10461 перегляди

Володимир Зеленський заявив, що не отримував запрошення на зустріч із Дональдом Трампом. Зустріч має бути результативною та приносити користь українцям.

"Я не чув щодо запрошення" - Зеленський про наступну зустріч із Трампом

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не отримував запрошення на зустріч із президентом США Дональдом Трампом. Водночас він наголосив, що будь-яка така зустріч має бути результативною для обох сторін і приносити користь українському народу, передає УНН.

Деталі

"Я не чув щодо запрошення. Я думаю, що будь-яка наша зустріч з президентом Америки повинна закінчуватися позитивним результатом для обох сторін. Саме так ми повинні підходити до будь-яких наших зустрічей. Сьогодні реакція наших суспільств вона така, вона життєва. І я би дуже хотів, щоб ми мали результат, позитивний результат для людей. Люди дуже довго борються, воюють і гідні того, щоб мати світло. Хочу, щоб будь-яка наша зустріч з президентом США була позитивна, для цього треба всім готуватися, всіх попереджати про той чи інший формат наших зустрічей", - пояснив Президент.

Нагадаємо

Дональд Трамп заявив про готовність запросити Володимира Зеленського до Білого дому. 

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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