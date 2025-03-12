"Я не чув щодо запрошення" - Зеленський про наступну зустріч із Трампом
Київ • УНН
Володимир Зеленський заявив, що не отримував запрошення на зустріч із Дональдом Трампом. Зустріч має бути результативною та приносити користь українцям.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що не отримував запрошення на зустріч із президентом США Дональдом Трампом. Водночас він наголосив, що будь-яка така зустріч має бути результативною для обох сторін і приносити користь українському народу, передає УНН.
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"Я не чув щодо запрошення. Я думаю, що будь-яка наша зустріч з президентом Америки повинна закінчуватися позитивним результатом для обох сторін. Саме так ми повинні підходити до будь-яких наших зустрічей. Сьогодні реакція наших суспільств вона така, вона життєва. І я би дуже хотів, щоб ми мали результат, позитивний результат для людей. Люди дуже довго борються, воюють і гідні того, щоб мати світло. Хочу, щоб будь-яка наша зустріч з президентом США була позитивна, для цього треба всім готуватися, всіх попереджати про той чи інший формат наших зустрічей", - пояснив Президент.
Нагадаємо
Дональд Трамп заявив про готовність запросити Володимира Зеленського до Білого дому.