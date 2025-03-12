"Я не получал приглашения" - Зеленский о следующей встрече с Трампом
Киев • УНН
Владимир Зеленский заявил, что не получал приглашения на встречу с Дональдом Трампом. Встреча должна быть результативной и приносить пользу украинцам.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не получал приглашения на встречу с президентом США Дональдом Трампом. В то же время он подчеркнул, что любая такая встреча должна быть результативной для обеих сторон и приносить пользу украинскому народу, передает УНН.
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"Я не слышал о приглашении. Я думаю, что любая наша встреча с президентом Америки должна заканчиваться положительным результатом для обеих сторон. Именно так мы должны подходить к любым нашим встречам. Сегодня реакция наших обществ она такая, она жизненная. И я бы очень хотел, чтобы у нас был результат, положительный результат для людей. Люди очень долго борются, воюют и достойны того, чтобы иметь свет. Хочу, чтобы любая наша встреча с президентом США была положительной, для этого надо всем готовиться, всех предупреждать о том или ином формате наших встреч", - пояснил Президент.
Напомним
Дональд Трамп заявил о готовности пригласить Владимира Зеленского в Белый дом.