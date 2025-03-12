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Рубио ответил, готовы ли россияне к прекращению огня

Киев • УНН

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Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что несмотря на активные боевые действия, контакты с россиянами о прекращении огня продолжаются. Украина готова к переговорам.

Рубио ответил, готовы ли россияне к прекращению огня

Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио сообщил, что несмотря на то, что россияне не прекращают активных боевых действий, с ними постоянно происходят контакты для прекращения огня. Он также добавил, что Украина готова начать переговорный процесс, сообщает УНН.

Отвечая на вопросы во время встречи с представителями СМИ в Ирландии, Рубио подчеркнул, что пока не известно, готовы ли россияне к прекращению огня, однако переговоры в этом направлении продолжаются.

"Уже были контакты на разных уровнях партнеров, разных членов администрации, и это будет продолжаться. Что же касается российской реакции на это, то вопрос остается открытым", - отметил Рубио.

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Госсекретарь также добавил, что Украина готова к прекращению огня и началу переговоров. В случае положительной реакции со стороны россии будет значительно увеличен шанс на достижение мира.

"Поэтому надеемся получить от них положительный ответ. Мяч действительно на их поле", - подчеркнул Рубио.

Дополнение

Рубио заявил, что с Украиной обсуждали не конкретные условия, а время и шаги переговорного процесса. По его словам Украина отмечает возвращение военнопленных и детей. 

С его слов, "украинцы четко дали понять, что речь идет не только о прекращении войны".

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