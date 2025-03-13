Британія та Франція прагнуть зміцнити позицію України на переговорах - Bloomberg

Велика Британія та Франція намагаються посилити позиції України на переговорах, тоді як президент США Дональд Трамп прагне врегулювання війни з росією. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що прем'єр-міністр Британії Кір Стармер та президент Франції Емманюель Макрон обговорюють план щодо розміщення військ в Україні, який гарантуватиме Києву безпеку. У той самий час кремль вимагає, щоб українська армія була значно скорочена в рамках будь-якого врегулювання.

Як зазначає видання у середу в Парижі відбулася зустріч міністрів оборони п’яти провідних європейських країн, де було узгоджено підтримку України на тлі змін у політиці США.

Міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню наголосив на необхідності розвитку європейських космічних технологій та зменшення залежності від Starlink. Його німецький колега Борис Пісторіус позитивно оцінив рішення США про продовження військової допомоги Україні, зазначивши, що Європа готова компенсувати деякі послуги, зокрема у сфері зв’язку.

Стармер та Макрон обговорюють також створення міжнародної коаліції з 37 країн для підтримки України. У разі досягнення мирних домовленостей держави Європи, Співдружності та Азії нададуть фінансування, військові сили, літаки або кораблі для захисту України від подальшої російської агресії - зауважує видання.

У вівторок, 11 березня, союзники, які не є членами НАТО, зокрема Австралія, Японія та Нова Зеландія, провели окрему зустріч із керівниками штабів десятків європейських країн та Канади. Було представлено концепцію "сил гарантування" як важливий елемент безпеки України.

Британські посадовці наголосили, що будь-які спроби росії заблокувати участь країн НАТО в цьому процесі є спробою зірвати перспективи стабільного миру. Кожна держава має визначити, яку саме допомогу вона готова надати коаліції. Країни, які не планують відправляти війська в Україну, можуть розмістити їх у сусідніх країнах, а також забезпечувати військово-морську та повітряну підтримку, передавати танки й розвідувальні дані.

Рубіо: угода про корисні копалини не є гарантією безпеки

На думку військових експертів, розміщення європейських сил в Україні є важливим компонентом довгострокового мирного врегулювання. Однак росія категорично заперечує проти присутності військ НАТО в Україні. Глава МЗС рф сергій лавров заявив, що будь-яка присутність військових НАТО на українській території розглядатиметься як загроза для росії.

Найближчими днями військове керівництво представить детальні варіанти розміщення миротворчих сил для розгляду Стармером і Макроном. Ці пропозиції також будуть обговорені з іншими світовими лідерами під час запланованої відеозустрічі.

Згодом напрацювання буде передано президенту США Дональду Трампу. Союзники сподіваються переконати Вашингтон взяти на себе зобов’язання у сфері повітряної розвідки та захисту кордонів без залучення американських військових. Експерт Міжнародного інституту стратегічних досліджень Бен Баррі зазначив, що участь США у миротворчій місії суттєво підвищить рівень розвідданих і захисту від балістичних ракет.

Британія та Франція виступають проти поступок вимогам кремля щодо демілітаризації України та проведення виборів до досягнення мирної угоди. У середу Стармер також наголосив на необхідності повернення українських дітей, незаконно вивезених до росії.

Водночас існують побоювання, що москва може використати припинення вогню для перегрупування сил та підготовки нового наступу на Україну.

Європейські союзники прискорюють створення "коаліції охочих" для гарантій безпеки Україні - Гілі