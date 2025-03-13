Британія та Франція прагнуть зміцнити позицію України на переговорах - Bloomberg

$41.170.09
45.030.03
ukenru
На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
17:29 • 29566 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
16:38 • 44898 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

9 квітня, 16:07 • 50075 перегляди

Колишній голова ДФС Насіров мобілізувався до ЗСУ – САП

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 56067 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 68209 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 56955 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 56094 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 120193 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 81989 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 226673 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
3м/с
58%
Популярнi новини

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 88543 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 21221 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 18102 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 16895 перегляди

Зеленський про громадян КНР, які воюють на боці рф: доведемо необхідну інформацію до китайської сторони

17:52 • 18454 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 88606 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 120193 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 226673 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 403637 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 396035 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Герман Галущенко

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олександр Сирський

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Німеччина

Київ

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

16:54 • 11154 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 16946 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 18152 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 21276 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 75281 перегляди
Актуальне

The New York Times

SpaceX Starship

Туполєв Ту-22М

Готовність 2030

FGM-148 Javelin

Британія та Франція прагнуть зміцнити позицію України на переговорах - Bloomberg

Київ • УНН

 • 17174 перегляди

Британія та Франція розробляють план гарантування безпеки України. Він передбачає розміщення військ та створення коаліції держав для захисту від агресії рф.

Британія та Франція прагнуть зміцнити позицію України на переговорах - Bloomberg

Велика Британія та Франція намагаються посилити позиції України на переговорах, тоді як президент США Дональд Трамп прагне врегулювання війни з росією. Про це повідомляє  Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Зазначається,  що прем'єр-міністр Британії Кір Стармер та президент Франції Емманюель Макрон обговорюють план щодо розміщення військ в Україні, який гарантуватиме Києву безпеку. У той самий час кремль вимагає, щоб українська армія була значно скорочена в рамках будь-якого врегулювання.

Як зазначає видання у середу в Парижі відбулася зустріч міністрів оборони п’яти провідних європейських країн, де було узгоджено підтримку України на тлі змін у політиці США.

Міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню наголосив на необхідності розвитку європейських космічних технологій та зменшення залежності від Starlink. Його німецький колега Борис Пісторіус позитивно оцінив рішення США про продовження військової допомоги Україні, зазначивши, що Європа готова компенсувати деякі послуги, зокрема у сфері зв’язку.

Стармер та Макрон обговорюють також створення міжнародної коаліції з 37 країн для підтримки України. У разі досягнення мирних домовленостей держави Європи, Співдружності та Азії нададуть фінансування, військові сили, літаки або кораблі для захисту України від подальшої російської агресії

- зауважує видання.

У вівторок, 11 березня, союзники, які не є членами НАТО, зокрема Австралія, Японія та Нова Зеландія, провели окрему зустріч із керівниками штабів десятків європейських країн та Канади. Було представлено концепцію "сил гарантування" як важливий елемент безпеки України.

Британські посадовці наголосили, що будь-які спроби росії заблокувати участь країн НАТО в цьому процесі є спробою зірвати перспективи стабільного миру. Кожна держава має визначити, яку саме допомогу вона готова надати коаліції. Країни, які не планують відправляти війська в Україну, можуть розмістити їх у сусідніх країнах, а також забезпечувати військово-морську та повітряну підтримку, передавати танки й розвідувальні дані.

Рубіо: угода про корисні копалини не є гарантією безпеки 12.03.25, 16:43 • 29950 переглядiв

На думку військових експертів, розміщення європейських сил в Україні є важливим компонентом довгострокового мирного врегулювання. Однак росія категорично заперечує проти присутності військ НАТО в Україні. Глава МЗС рф сергій лавров заявив, що будь-яка присутність військових НАТО на українській території розглядатиметься як загроза для росії.

Найближчими днями військове керівництво представить детальні варіанти розміщення миротворчих сил для розгляду Стармером і Макроном. Ці пропозиції також будуть обговорені з іншими світовими лідерами під час запланованої відеозустрічі.

Згодом напрацювання буде передано президенту США Дональду Трампу. Союзники сподіваються переконати Вашингтон взяти на себе зобов’язання у сфері повітряної розвідки та захисту кордонів без залучення американських військових. Експерт Міжнародного інституту стратегічних досліджень Бен Баррі зазначив, що участь США у миротворчій місії суттєво підвищить рівень розвідданих і захисту від балістичних ракет.

Британія та Франція виступають проти поступок вимогам кремля щодо демілітаризації України та проведення виборів до досягнення мирної угоди. У середу Стармер також наголосив на необхідності повернення українських дітей, незаконно вивезених до росії.

Водночас існують побоювання, що москва може використати припинення вогню для перегрупування сил та підготовки нового наступу на Україну.

Європейські союзники прискорюють створення "коаліції охочих" для гарантій безпеки Україні - Гілі12.03.25, 23:25 • 12915 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ПолітикаНовини Світу
Старлінк
Себастьєн Лекорню
NATO
Дональд Трамп
Еммануель Макрон
Борис Пісторіус
Франція
Сполучене Королівство
Сполучені Штати
Україна
Brent
$65.78
Bitcoin
$83,279.00
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,099.10
Ethereum
$1,671.29