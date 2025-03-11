В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

$41.340.03
45.851.22
ukenru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
18:51 • 17233 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

18:32 • 32788 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 67046 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 216699 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 124468 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 393109 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 311962 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 214029 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244364 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255207 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+11°
2.2м/с
62%
Популярные новости

Российская армия атаковала Кривой Рог: что известно

4 апреля, 15:59 • 16199 просмотра

Армия рф ударила баллистикой по Кривому Рогу: 12 погибших, более 50 раненых

4 апреля, 16:27 • 11912 просмотра

В Кривом Роге количество жертв возросло до 14, среди погибших 5 детей

4 апреля, 17:09 • 12876 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 15678 просмотра

Удар по Кривому Рогу: россияне, предварительно, применили кассетную баллистическую ракету Искандер

4 апреля, 18:13 • 13158 просмотра
публикации

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 134005 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 216699 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 393109 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 255160 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

4 апреля, 05:56 • 311962 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Андрей Ермак

Реджеп Тайип Эрдоган

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

19:44 • 3954 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 15687 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 46987 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 72433 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 57492 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Instagram

ТикТок

Facebook

Туполев Ту-22М

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Киев • УНН

 • 126203 просмотра

В Париже открылся форум по вопросам обороны с участием 30 начальников армий для обсуждения поддержки Украины. Франция выступает против демилитаризации украинской армии и подчеркивает необходимость планирования потенциального перемирия.

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

В Париже министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню открыл Парижский форум по вопросам обороны и стратегии, на котором более 30 начальников армий соберутся вместе, чтобы обсудить, что Европа и Запад могут предложить в поддержку Украины в рамках мирного соглашения с Россией, где Лекорню выступил против демилитаризации украинской армии и подчеркнул необходимость большего планирования для поддержки потенциального перемирия, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Лекорню сказал, что Европа столкнулась с "новым периодом" в своей истории, который заметно отличается как от холодной войны, так и от "периода дивидендов мира", когда многочисленные глобальные державы борются за влияние.

Говоря о новой администрации США, он сказал, что сегодняшние обсуждения будут касаться того, как НАТО и Запад могли бы защитить восточный фланг, "если завтра взносы определенных стран - или одной отдельной страны - уменьшат" свое присутствие.

Что касается Украины, он сказал, что необходимо больше планирования для поддержки любого потенциального прекращения огня в Украине, зная, что россия имеет историю невыполнения подобных соглашений.

Самое важное, что французский министр сказал, что Франция "откажется от любой демилитаризации украинской армии", считая это важной частью любой будущей архитектуры безопасности.

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях10.03.2025, 17:15 • 159586 просмотров

Дополнение

Военные чиновники из более чем 30 стран должны принять участие в парижских переговорах по созданию международных сил безопасности для Украины.

Долгий список участников переговоров во вторник также будет включать страны Азии и Океании, которые присоединятся дистанционно, сказал французский чиновник.

Силы, которые планируют создать Франция и Великобритания, направлены на успокоение Украины и сдерживание нового широкомасштабного наступления россии после любого прекращения огня, сказал французский чиновник AP. Это может включать тяжелое вооружение и запасы оружия, которые могут быть отправлены в течение часов или дней для помощи в обороне Украины в случае нападения россии, которое нарушит любое перемирие, сказал чиновник.

Франко-британский план будет представлен военным чиновникам из более чем 30 стран во время первой части переговоров во вторник, сказал чиновник.

Вторая часть переговоров будет включать "более точные и конкретные" дискуссии, где участникам будет предложено сказать, могут ли их войска внести свой вклад и каким образом, сказал чиновник.

Однако чиновник подчеркнул, что окончательное решение о том, будут ли страны участвовать в силах, будет приниматься на политическом уровне лидерами правительств.

Начальники штабов - или, в случае Канады, их представители - почти из всех 32 стран военного альянса НАТО примут участие в дискуссиях в Париже. Три страны НАТО будут отсутствовать. Это Хорватия и Черногория, которые были приглашены, но не ответили, и Соединенные Штаты, сказал чиновник.

Чиновник сказал, что Соединенные Штаты не были приглашены, поскольку европейские страны хотят продемонстрировать, что они могут взять на себя ответственность за значительную часть системы безопасности Украины после прекращения огня.

Также будут присутствовать начальники штабов Ирландии и Кипра и представитель Австрии - все страны, которые не являются членами НАТО, но являются членами Европейского Союза.

Австралия и Новая Зеландия, которые входят в Содружество, а также Япония и Южная Корея будут слушать переговоры дистанционно, сказал чиновник.

Украину будет представлять военный, который также является членом Совета безопасности и обороны страны.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаполитикаНовости Мира
Себастьен Лекорню
NATO
Франция
Украина
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,876.00
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,816.96