В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

В Париже министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню открыл Парижский форум по вопросам обороны и стратегии, на котором более 30 начальников армий соберутся вместе, чтобы обсудить, что Европа и Запад могут предложить в поддержку Украины в рамках мирного соглашения с Россией, где Лекорню выступил против демилитаризации украинской армии и подчеркнул необходимость большего планирования для поддержки потенциального перемирия, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Лекорню сказал, что Европа столкнулась с "новым периодом" в своей истории, который заметно отличается как от холодной войны, так и от "периода дивидендов мира", когда многочисленные глобальные державы борются за влияние.

Говоря о новой администрации США, он сказал, что сегодняшние обсуждения будут касаться того, как НАТО и Запад могли бы защитить восточный фланг, "если завтра взносы определенных стран - или одной отдельной страны - уменьшат" свое присутствие.

Что касается Украины, он сказал, что необходимо больше планирования для поддержки любого потенциального прекращения огня в Украине, зная, что россия имеет историю невыполнения подобных соглашений.

Самое важное, что французский министр сказал, что Франция "откажется от любой демилитаризации украинской армии", считая это важной частью любой будущей архитектуры безопасности.

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Дополнение

Военные чиновники из более чем 30 стран должны принять участие в парижских переговорах по созданию международных сил безопасности для Украины.

Долгий список участников переговоров во вторник также будет включать страны Азии и Океании, которые присоединятся дистанционно, сказал французский чиновник.

Силы, которые планируют создать Франция и Великобритания, направлены на успокоение Украины и сдерживание нового широкомасштабного наступления россии после любого прекращения огня, сказал французский чиновник AP. Это может включать тяжелое вооружение и запасы оружия, которые могут быть отправлены в течение часов или дней для помощи в обороне Украины в случае нападения россии, которое нарушит любое перемирие, сказал чиновник.

Франко-британский план будет представлен военным чиновникам из более чем 30 стран во время первой части переговоров во вторник, сказал чиновник.

Вторая часть переговоров будет включать "более точные и конкретные" дискуссии, где участникам будет предложено сказать, могут ли их войска внести свой вклад и каким образом, сказал чиновник.

Однако чиновник подчеркнул, что окончательное решение о том, будут ли страны участвовать в силах, будет приниматься на политическом уровне лидерами правительств.

Начальники штабов - или, в случае Канады, их представители - почти из всех 32 стран военного альянса НАТО примут участие в дискуссиях в Париже. Три страны НАТО будут отсутствовать. Это Хорватия и Черногория, которые были приглашены, но не ответили, и Соединенные Штаты, сказал чиновник.

Чиновник сказал, что Соединенные Штаты не были приглашены, поскольку европейские страны хотят продемонстрировать, что они могут взять на себя ответственность за значительную часть системы безопасности Украины после прекращения огня.

Также будут присутствовать начальники штабов Ирландии и Кипра и представитель Австрии - все страны, которые не являются членами НАТО, но являются членами Европейского Союза.

Австралия и Новая Зеландия, которые входят в Содружество, а также Япония и Южная Корея будут слушать переговоры дистанционно, сказал чиновник.

Украину будет представлять военный, который также является членом Совета безопасности и обороны страны.