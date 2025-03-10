Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Пресс-секретарь МИД Георгий Тихий на днях заявил, что есть ряд конкретных государств в Европе, Северной Америке, за пределами Европы и Северной Америки, которые готовы гипотетически, предварительно, участвовать в отправлении контингента для обеспечения мира и безопасности в Украине. УНН собрал заявления союзников о предоставлении военного контингента.

Какая сейчас ситуация с контингентом

Тихий 7 марта пояснял, что дискуссия о военном иностранном контингенте продолжается. "Она все еще достаточно общая. На закрытых встречах звучат определенные цифры, но это обсуждение пока что различных возможных цифр, потому что очень много неизвестно в этой формуле, кого и куда размещать. Мы считаем, что очень важно расширить эту дискуссию не только на сушу, но также на небо и море", - заявлял Тихий.

Пресс-секретарь МИД подчеркнул, что для того, чтобы решение о контингенте было принято, нужен широкий консенсус различных стран, и США в том числе.

"То есть это не происходит, я думаю, какими-то отдельными странами. Надо понимать, что для того, чтобы это произошло, нужен широкий консенсус. Мы работаем над тем, чтобы этот консенсус создать", - сказал Тихий.

Тихий отмечал, что есть ряд конкретных государств в Европе, Северной Америке и даже за пределами Европы и Северной Америки, которые готовы гипотетически, предварительно, участвовать в таких контингентах для обеспечения мира и безопасности.

Заявления союзников о контингенте

Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что поддерживает размещение европейских войск в Украине, и добавил, что на этой неделе планируется встреча главнокомандующих и руководителей штабов вооруженных сил европейских стран, чтобы обсудить вопросы войны в Украине.

Макрон объяснял, что европейский контингент в Украине не будут отправлять на оккупированные территории или на линию фронта, его назначение - обеспечить мир и выполнение будущего мирного соглашения.

Министр финансов Франции Эрик Ломбард заявлял, что Великобритания, Германия, Франция и другие европейские страны готовы отправить войска для гарантирования перемирия в войне РФ против Украины.

В марте премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что его страна отправит в Украину военный контингент, чтобы защитить выполнение будущего мирного соглашения.

Тем временем глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что Италия надеется, что то, что предлагает президент Франции Эммануэль Макрон с военным контингентом для Украины, не понадобится, указывая при этом, что другим вариантом была бы миссия ООН "как посредническая сила после достижения мира".

ООН говорил и президент Польши Анджей Дуда. Он заявил, что военный контингент в случае мирного соглашения - это не абсолютная необходимость. Возможно, понадобятся определенные мониторинговые силы, не исключено, что Россия и Украина согласятся на силы ООН.

Мы можем обсудить натовские или европейские миротворческие силы, нужны ли они будут. Некоторые проекты об этом говорят. Это не абсолютная необходимость. Мы можем посмотреть на ситуацию с линией разграничения границ между Россией и Украиной. Возможно, нам понадобятся определенные мониторинговые силы, но я не исключаю возможности, что обе стороны согласятся на силы ООН. Я считаю, что Россия согласится, и очень много других стран так считают - сказал Дуда.

Премьер-министр Энтони Албанезе говорил, что Австралия рассматривает возможность отправления миротворческих сил в Украину.

"В настоящее время идет обсуждение потенциальной миротворческой миссии, и с позиции моего правительства мы открыты для рассмотрения любых предложений в будущем", - сказал премьер-министр Австралии.

Министр обороны Бил Блер также заявлял, что Канада готова присоединиться к иностранному миротворческому контингенту в случае его развертывания в Украине.

Что говорит Турция о контингенте

Представитель Минобороны Турции Зеки Актюрк отмечал, что в Турции следят за "многомерными" дипломатическими инициативами по урегулированию российско-украинской войны.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина, Европа, Турция должны быть вовлечены в разговоры и разработку необходимых гарантий безопасности вместе с США.

В феврале президент США Дональд Трамп заявил, что он не против размещения европейского контингента в Украине.

Трамп также заявлял, что российский диктатор Владимир Путин не против европейского военного контингента в Украине после окончания войны.

Bloomberg сообщал со ссылкой на источники, что Путин готов на временное перемирие в Украине при условии достижения прогресса на пути окончательного мирного урегулирования.

Источники Bloomberg сообщали, что для того, чтобы договориться о прекращении военных действий, должно быть четкое понимание рамочных принципов окончательного мирного соглашения. Россия настаивать будет, в частности, на установлении параметров возможной миротворческой миссии, включая соглашение о том, какие страны примут участие.

Также источники заявляли, что в России заявили, что не примут присутствие войск НАТО на украинской земле, отвергнув предложение европейских стран о создании "коалиции желающих" для наблюдения за любой мирной сделкой. Она не против того, чтобы такие страны, как Китай, которые нейтральны в конфликте, размещали свои силы в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не против размещения европейского военного контингента в Украине, если это будет частью гарантий безопасности, без США это невозможно.