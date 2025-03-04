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Австралія готова відправити миротворців в Україну після призупинення військової допомоги США

Київ • УНН

 • 88768 перегляди

Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Альбанезе заявив про готовність розглянути участь у миротворчих операціях в Україні. Заява пролунала після рішення Трампа призупинити військову допомогу США Україні через суперечку із Зеленським.

Австралія готова відправити миротворців в Україну після призупинення військової допомоги США

Австралія розглядає можливість відправлення миротворчих сил до України. Про це інформує УНН із посиланням на видання Bloomberg.

Деталі

У вівторок, 04 березня прем'єр-міністр Ентоні Альбанезе, виступаючи перед журналістами у Сіднеї, заявив, що Австралія відкрита для заявок на участь у миротворчих операціях в Україні.

Наразі йде обговорення потенційної миротворчості, і з позиції мого уряду ми відкриті для розгляду будь-яких пропозицій у майбутньому

- сказав прем'єр-міністр Австралії.

"Ми підтримуємо народ України та президента Зеленського", - додав Ентоні Альбанезе.

Зазначається, що його коментарі пролунали після того, як президент Дональд Трамп наказав призупинити всю військову допомогу США Україні, намагаючись посилити тиск на президента Володимира Зеленського після суперечок між двома лідерами в Овальному кабінеті.

Нагадаємо

Дональд Трамп наказав призупинити всю військову допомогу Україні через суперечку з Зеленським. Постачання американської військової техніки, включаючи зброю в дорозі та в транзитних зонах, буде тимчасово зупинено.

За словами американського чиновника, знайомого із ситуацією, знадобиться певний час, можливо, кілька днів або тижнів, щоб наслідки припинення військової допомоги США стали відчутними для Збройних Сил України (ЗСУ). Однак, щойно поточні запаси в країні почнуть виснажуватися, наслідки будуть серйозними, навіть якщо інші країни поспішать заповнити цю прогалину.

Австралія та Нова Зеландія висловили підтримку Україні після перепалки у Білому домі. Зеленський подякував01.03.25, 10:59 • 60660 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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