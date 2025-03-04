Паралізуючий удар, відчутний не відразу - представник США про наказ Трампа призупинити військову допомогу Україні
Київ • УНН
США призупинили військову допомогу Україні за наказом Трампа через суперечку з Зеленським. Наслідки цього рішення стануть відчутними для ЗСУ через кілька тижнів або місяців, коли виснажаться поточні запаси.
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп призупинив військову допомогу Україні. Однак наслідки цього рішення будуть відчутні не відразу. Про це інформує CNN із посиланням на американських чиновників, передає УНН.
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За словами американського чиновника, знайомого із ситуацією, знадобиться певний час, можливо, кілька днів або тижнів, щоб наслідки припинення військової допомоги США стали відчутними для Збройних Сил України (ЗСУ). Однак, щойно поточні запаси в країні почнуть виснажуватися, наслідки будуть серйозними, навіть якщо інші країни поспішать заповнити цю прогалину.
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Зазнаається, один із експертів сказав, що цей крок відчуватиметься через два-чотири місяці, оскільки підтримка європейських країн допомагає Києву поки що залишатися у боротьбі.
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Також він додав, що адміністрація Трампа має ще інші форми допомоги Україні, які можуть бути припинені або повністю скасовані, включно з обміном розвідданими та підготовкою українських сил.
Нагадаємо
Дональд Трамп наказав призупинити всю військову допомогу Україні через суперечку з Зеленським. Постачання американської військової техніки, включаючи зброю в дорозі та в транзитних зонах, буде тимчасово зупинено.
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