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Паралізуючий удар, відчутний не відразу - представник США про наказ Трампа призупинити військову допомогу Україні

Київ • УНН

 • 102684 перегляди

США призупинили військову допомогу Україні за наказом Трампа через суперечку з Зеленським. Наслідки цього рішення стануть відчутними для ЗСУ через кілька тижнів або місяців, коли виснажаться поточні запаси.

Паралізуючий удар, відчутний не відразу - представник США про наказ Трампа призупинити військову допомогу Україні

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп призупинив військову допомогу Україні. Однак наслідки цього рішення будуть відчутні не відразу. Про це інформує CNN із посиланням на американських чиновників, передає УНН.

Деталі

За словами американського чиновника, знайомого із ситуацією, знадобиться певний час, можливо, кілька днів або тижнів, щоб наслідки припинення військової допомоги США стали відчутними для Збройних Сил України (ЗСУ). Однак, щойно поточні запаси в країні почнуть виснажуватися, наслідки будуть серйозними, навіть якщо інші країни поспішать заповнити цю прогалину.

Європа не може заповнити прогалину у своїх можливостях самотужки

- сказав чиновник.

Зазнаається, один із експертів сказав, що цей крок відчуватиметься через два-чотири місяці, оскільки підтримка європейських країн допомагає Києву поки що залишатися у боротьбі.

Удар буде потужним. Я назвав би його паралізуючим

- сказав Марк Канчіан, старший радник Центру стратегічних і міжнародних досліджень, який уважно стежив за війною.

Також він додав, що адміністрація Трампа має ще інші форми допомоги Україні, які можуть бути припинені або повністю скасовані, включно з обміном розвідданими та підготовкою українських сил.

Нагадаємо

Дональд Трамп наказав призупинити всю військову допомогу Україні через суперечку з Зеленським. Постачання американської військової техніки, включаючи зброю в дорозі та в транзитних зонах, буде тимчасово зупинено.

Трамп посперечався з Зеленським: чому виникло непорозуміння 28.02.25, 19:08 • 114145 переглядiв

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