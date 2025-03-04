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Парализующий удар, ощутимый не сразу - представитель США о приказе Трампа приостановить военную помощь Украине

Киев • УНН

 • 102682 просмотра

США приостановили военную помощь Украине по приказу Трампа из-за спора с Зеленским. Последствия этого решения станут ощутимыми для ВСУ через несколько недель или месяцев, когда иссякнут текущие запасы.

Парализующий удар, ощутимый не сразу - представитель США о приказе Трампа приостановить военную помощь Украине

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп приостановил военную помощь Украине. Однако последствия этого решения будут ощутимы не сразу. Об этом сообщает CNN со ссылкой на американских чиновников, передает УНН.

Детали

По словам американского чиновника, знакомого с ситуацией, понадобится некоторое время, возможно, несколько дней или недель, чтобы последствия прекращения военной помощи США стали ощутимы для Вооруженных Сил Украины (ВСУ). Однако, как только текущие запасы в стране начнут истощаться, последствия будут серьезными, даже если другие страны спешат восполнить этот пробел.

Европа не может восполнить пробел в своих возможностях своими силами

- сказал чиновник.

Отмечается, один из экспертов сказал, что этот шаг будет ощущаться через два-четыре месяца, поскольку поддержка европейских стран помогает Киеву оставаться в борьбе.

Удар будет сильным. Я бы назвал его парализующим

- сказал Марк Канчиан, старший советник Центра стратегических и международных исследований, внимательно следивший за войной.

Также он добавил, что у администрации Трампа есть еще другие формы помощи Украине, которые могут быть прекращены или полностью отменены, включая обмен разведданными и подготовку украинских сил.

Напомним

Дональд Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине из-за спора с Зеленским. Снабжение американской военной техники, включая оружие в дороге и в транзитных зонах, будет временно остановлено.

Трамп поспорил с Зеленским: почему возникло недоразумение28.02.25, 19:08 • 114140 просмотров

Вита Зеленецкая

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