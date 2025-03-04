Австралия готова отправить миротворцев в Украину после приостановки военной помощи США
Киев • УНН
Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил о готовности рассмотреть участие в миротворческих операциях в Украине. Заявление прозвучало после решения Трампа приостановить военную помощь США Украине из-за спора с Зеленским.
Австралия рассматривает возможность отправки миротворческих сил в Украину. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание Bloomberg.
Детали
Во вторник, 04 марта, премьер-министр Энтони Альбанезе, выступая перед журналистами в Сиднее, заявил, что Австралия открыта для заявок на участие в миротворческих операциях в Украине.
В настоящее время идет обсуждение потенциальной миротворческой миссии, и с позиции моего правительства мы открыты для рассмотрения любых предложений в будущем
"Мы поддерживаем народ Украины и президента Зеленского", - добавил Энтони Альбанезе.
Отмечается, что его комментарии прозвучали после того, как президент Дональд Трамп приказал приостановить всю военную помощь США Украине, пытаясь усилить давление на президента Владимира Зеленского после споров между двумя лидерами в Овальном кабинете.
Напоминаем
Дональд Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине из-за спора с Зеленским. Поставка американской военной техники, включая оружие в пути и в транзитных зонах, будет временно остановлена.
По словам американского чиновника, знакомого с ситуацией, потребуется некоторое время, возможно, несколько дней или недель, чтобы последствия прекращения военной помощи США стали ощутимыми для Вооруженных Сил Украины (ВСУ). Однако, как только текущие запасы в стране начнут истощаться, последствия будут серьезными, даже если другие страны поспешат заполнить этот пробел.
Австралия и Новая Зеландия выразили поддержку Украине после перепалки в Белом доме. Зеленский поблагодарил01.03.25, 10:59 • 60654 просмотра