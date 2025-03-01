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Австралия и Новая Зеландия выразили поддержку Украине после перепалки в Белом доме. Зеленский поблагодарил

Киев • УНН

 • 60654 просмотра

Премьер-министры Австралии и Новой Зеландии выразили поддержку Украине после перепалки между Трампом и Зеленским в Овальном кабинете. Лидеры подтвердили неизменную позицию по защите суверенитета Украины.

Австралия и Новая Зеландия выразили поддержку Украине после перепалки в Белом доме. Зеленский поблагодарил

Премьер-министры Австралии и Новой Зеландии выразили поддержку Украине после перепалки между президентом США Дональдом Трампом и Президентом Украины Владимиром Зеленским в Овальном кабинете. Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность обоим лидерам, пишет УНН.

Детали

"В течение трех лет Австралия с гордостью поддерживала храбрый народ Украины в его борьбе за защиту своего суверенитета от жестокости российской агрессии и в поддержку международного права. Австралия поддерживает Украину", - написал премьер-министр Австралии Энтони Албаниз в X.

"Новая Зеландия остается непоколебимой в своей поддержке Украины, которая защищается в войне, которую начала россия. Она усиливает защиту гордой, демократической и суверенной нации, а также защиту международного права", - написал премьер-министр Новой Зеландии Кристофер Лаксон в X.

"Спасибо за вашу поддержку", - ответил Президент Украины Владимир Зеленский обоим лидерам.

Дополнение

В пятницу, 28 февраля, в Овальном кабинете в Белом доме вспыхнула беспрецедентная перепалка, когда, как описывает CNN, "президент Дональд Трамп упрекнул своего украинского коллегу Владимира Зеленского".

"Никогда раньше", замечает CNN, американский президент США "словесно не нападал на своего посетителя, как Трамп на Зеленского". 

Впоследствии западные лидеры начали поддерживать Украину.

Спор Трампа и Вэнса с Зеленским: кто еще из мировых лидеров поддержал Украину01.03.25, 00:53 • 100348 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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