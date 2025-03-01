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Спор Трампа и Вэнса с Зеленским: кто еще из мировых лидеров поддержал Украину

Киев • УНН

 • 100348 просмотра

Лидеры европейских стран, Канады и руководство ЕС выступили в поддержку Украины после конфликта Зеленского с Трампом в Белом доме. Мировые лидеры опубликовали заявления в защиту позиции Украины.

Спор Трампа и Вэнса с Зеленским: кто еще из мировых лидеров поддержал Украину

Европейские лидеры выразили поддержку Президенту Украины Владимиру Зеленскому и Украине после перепалки с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом, передает УНН.

Детали

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре на своей странице в Facebook написал, что «то, что мы увидели сегодня из Белого дома, является серьезным и неутешительным».

Украина все еще нуждается в поддержке США, и безопасность и будущее Украины также важны для США и Европы. Президент Владимир Зеленский имеет сильную поддержку в Украине, широкую поддержку в Европе, и он провел свой народ через очень сложное и жестокое время, во время нападения со стороны России. Для Трампа обвинения Зеленского в том, что он играет в азартные игры с Третьей мировой войной, является глубоко необоснованным, и я отвергаю это заявление. Норвегия поддерживает Украину в ее борьбе за свободу. Мы надеемся, что администрация Трампа также понимает важность справедливого и прочного мира в Украине,

- написал Стьоре.

В соцсети Х он отметил, что «Норвегия поддерживает Украину в ее справедливой борьбе за справедливый и прочный мир».

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо подчеркнул, что «Россия незаконно и безосновательно вторглась в Украину, и уже три года украинцы борются мужественно и стойко».

Их борьба за демократию, свободу и суверенитет важна для всех нас. Канада будет продолжать поддерживать Украину и украинцев в достижении справедливого и прочного мира,

- написал Трюдо в Х.

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня отметила, что «Латвия рядом с Украиной».

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заверил, что «Чехия с Украиной и на стороне свободного мира», а президент Чехии Петр Павел подчеркнул, что «время для Европы активизировать свои усилия».

Ульф Кристерссон, премьер-министр Швеции, заверил, что его страна поддерживает Украину, ведь она борется не только за свою свободу, но и за всю Европу.

«Слава Украине», - написал Кристерссон.

Премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру в Х написал, что «Украина всегда может рассчитывать на Португалию».

Председатель Европарламента Роберта Мецола отметила, что Европа продолжит работать с Украиной для справедливого и прочного мира.

Ваше достоинство чтит мужество украинского народа. Будь сильным, будь храбрым, будь бесстрашным. Вы никогда не одиноки, уважаемый Президент Зеленский,

- написала Мецола.

Президент Франции Эммануэль Макрон еще раз подчеркнул, что «есть агрессор: Россия, есть народ под ударом: Украина».

Мы имели право помогать Украине и вводить санкции против России три года назад и продолжать это делать. Мы американцы, европейцы, канадцы, японцы и многие другие. Спасибо всем, кто помогал и продолжает. И уважение тем, кто борется с самого начала. Потому что они борются за свое достоинство, свою независимость, за своих детей и за безопасность Европы,

- написал Макрон в Х.

Макрон встал на защиту Зеленского после спора с Трампом в Белом доме28.02.25, 21:15 • 49836 просмотров

Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф заверил, что его страна сейчас больше, чем когда-либо твердо поддерживают Украину.

Мы хотим прочного мира и прекращения захватнической войны, начатой Россией. За Украину и ее народ, за Европу,

- подчеркнул Скоф.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что «Украина является жертвой российской агрессии. Она ведет войну с помощью многих друзей и партнеров. Нам нужно не жалеть усилий для справедливого и прочного мира. Дипломатия иногда является искусством невозможного в сложных обстоятельствах».

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал отметил, что «Эстония объединена с Зеленским и Украиной в борьбе за свободу. Всегда. Потому что это правильно, нелегко».

Глава правительства Хорватии Андрей Пленкович: «Хорватия на собственном опыте знает, что только справедливый мир может продолжаться. Правительство Хорватии твердо убеждено, что Украине нужен такой мир - мир, который означает суверенитет, территориальную целостность и безопасную Европу».

Дополнение

Между Президентом Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом возник напряженный спор в Овальном кабинете. Перепалка между Зеленским, Трампом и Вэнсом произошла после слов Президента Украины о необходимости предоставить Украине гарантии безопасности и активно включить Украину в переговоры.

Впоследствии Трамп написал в Truth Social, что Зеленский якобы не готов к миру, если в нем будет вовлечена Америка и добавил, что украинский лидер может вернуться, когда будет готов к миру.

Зеленский досрочно покинул Белый дом после спора с Трампом.

Впоследствии Президент Зеленский сделал первое заявление после неожиданного завершения встречи, поблагодарив Америку, за поддержку, за этот визит. Поблагодарил Президента, Конгресс и американский народ. Зеленский отметил, что Украине нужен справедливый и длительный мир, «и мы работаем именно для этого».

Павел Башинский

Павел Башинский

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