Спор Трампа и Вэнса с Зеленским: кто еще из мировых лидеров поддержал Украину
Киев • УНН
Лидеры европейских стран, Канады и руководство ЕС выступили в поддержку Украины после конфликта Зеленского с Трампом в Белом доме. Мировые лидеры опубликовали заявления в защиту позиции Украины.
Европейские лидеры выразили поддержку Президенту Украины Владимиру Зеленскому и Украине после перепалки с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом, передает УНН.
Детали
Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре на своей странице в Facebook написал, что «то, что мы увидели сегодня из Белого дома, является серьезным и неутешительным».
Украина все еще нуждается в поддержке США, и безопасность и будущее Украины также важны для США и Европы. Президент Владимир Зеленский имеет сильную поддержку в Украине, широкую поддержку в Европе, и он провел свой народ через очень сложное и жестокое время, во время нападения со стороны России. Для Трампа обвинения Зеленского в том, что он играет в азартные игры с Третьей мировой войной, является глубоко необоснованным, и я отвергаю это заявление. Норвегия поддерживает Украину в ее борьбе за свободу. Мы надеемся, что администрация Трампа также понимает важность справедливого и прочного мира в Украине,
В соцсети Х он отметил, что «Норвегия поддерживает Украину в ее справедливой борьбе за справедливый и прочный мир».
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо подчеркнул, что «Россия незаконно и безосновательно вторглась в Украину, и уже три года украинцы борются мужественно и стойко».
Их борьба за демократию, свободу и суверенитет важна для всех нас. Канада будет продолжать поддерживать Украину и украинцев в достижении справедливого и прочного мира,
Премьер-министр Латвии Эвика Силиня отметила, что «Латвия рядом с Украиной».
Премьер-министр Чехии Петр Фиала заверил, что «Чехия с Украиной и на стороне свободного мира», а президент Чехии Петр Павел подчеркнул, что «время для Европы активизировать свои усилия».
Ульф Кристерссон, премьер-министр Швеции, заверил, что его страна поддерживает Украину, ведь она борется не только за свою свободу, но и за всю Европу.
«Слава Украине», - написал Кристерссон.
Премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру в Х написал, что «Украина всегда может рассчитывать на Португалию».
Председатель Европарламента Роберта Мецола отметила, что Европа продолжит работать с Украиной для справедливого и прочного мира.
Ваше достоинство чтит мужество украинского народа. Будь сильным, будь храбрым, будь бесстрашным. Вы никогда не одиноки, уважаемый Президент Зеленский,
Президент Франции Эммануэль Макрон еще раз подчеркнул, что «есть агрессор: Россия, есть народ под ударом: Украина».
Мы имели право помогать Украине и вводить санкции против России три года назад и продолжать это делать. Мы американцы, европейцы, канадцы, японцы и многие другие. Спасибо всем, кто помогал и продолжает. И уважение тем, кто борется с самого начала. Потому что они борются за свое достоинство, свою независимость, за своих детей и за безопасность Европы,
Макрон встал на защиту Зеленского после спора с Трампом в Белом доме28.02.25, 21:15 • 49836 просмотров
Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф заверил, что его страна сейчас больше, чем когда-либо твердо поддерживают Украину.
Мы хотим прочного мира и прекращения захватнической войны, начатой Россией. За Украину и ее народ, за Европу,
Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что «Украина является жертвой российской агрессии. Она ведет войну с помощью многих друзей и партнеров. Нам нужно не жалеть усилий для справедливого и прочного мира. Дипломатия иногда является искусством невозможного в сложных обстоятельствах».
Премьер-министр Эстонии Кристен Михал отметил, что «Эстония объединена с Зеленским и Украиной в борьбе за свободу. Всегда. Потому что это правильно, нелегко».
Глава правительства Хорватии Андрей Пленкович: «Хорватия на собственном опыте знает, что только справедливый мир может продолжаться. Правительство Хорватии твердо убеждено, что Украине нужен такой мир - мир, который означает суверенитет, территориальную целостность и безопасную Европу».
Дополнение
Между Президентом Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом возник напряженный спор в Овальном кабинете. Перепалка между Зеленским, Трампом и Вэнсом произошла после слов Президента Украины о необходимости предоставить Украине гарантии безопасности и активно включить Украину в переговоры.
Впоследствии Трамп написал в Truth Social, что Зеленский якобы не готов к миру, если в нем будет вовлечена Америка и добавил, что украинский лидер может вернуться, когда будет готов к миру.
Зеленский досрочно покинул Белый дом после спора с Трампом.
Впоследствии Президент Зеленский сделал первое заявление после неожиданного завершения встречи, поблагодарив Америку, за поддержку, за этот визит. Поблагодарил Президента, Конгресс и американский народ. Зеленский отметил, что Украине нужен справедливый и длительный мир, «и мы работаем именно для этого».