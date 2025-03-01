Суперечка Трампа та Венса із Зеленським: хто ще із світових лідерів підтримав Україну

$41.170.09
45.030.03
ukenru
На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 37438 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 62987 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

9 квітня, 16:07 • 64085 перегляди

Колишній голова ДФС Насіров мобілізувався до ЗСУ – САП

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 67690 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 78916 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 62240 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 59961 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 128643 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 83135 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 233737 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
4м/с
75%
Популярнi новини

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 17820 перегляди

На Запоріжжі працює ППО

9 квітня, 17:32 • 12292 перегляди

Угода між Україною та США щодо ресурсів має відповідати курсу євроінтеграції - ПАРЄ

9 квітня, 17:34 • 11723 перегляди

Зеленський про громадян КНР, які воюють на боці рф: доведемо необхідну інформацію до китайської сторони

9 квітня, 17:52 • 27433 перегляди

У Львові сталась стрілянина в ТРЦ: на місці працюють правоохоронці

9 квітня, 18:29 • 10955 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 96924 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 128640 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 233735 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 409343 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 400839 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 18027 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 24118 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 24932 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 26800 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 77102 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

Суперечка Трампа та Венса із Зеленським: хто ще із світових лідерів підтримав Україну

Київ • УНН

 • 100354 перегляди

Лідери європейських країн, Канади та керівництво ЄС виступили на підтримку України після конфлікту Зеленського з Трампом у Білому домі. Світові лідери опублікували заяви на захист позиції України.

Суперечка Трампа та Венса із Зеленським: хто ще із світових лідерів підтримав Україну

Європейські лідери висловили підтримку Президенту України Володимиру Зеленському та Україні після перепалки з президентом США Дональдом Трампом та віце-президентом Джей Ді Венсом, передає УНН.

Деталі

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре на своїй сторінці в Facebook написав, що "те, що ми побачили сьогодні з Білого дому, є серйозним і невтішним".

Україна все ще потребує підтримки США, і безпека та майбутнє України також важливі для США та Європи. Президент Володимир Зеленський має сильну підтримку в Україні, широку підтримку в Європі, і він провів свій народ через дуже складний і жорстокий час, під час нападу з боку росії. Для Трампа звинувачення Зеленського в тому, що він грає в азартні ігри з Третьою світовою війною, є глибоко необгрунтованим, і я відкидаю цю заяву. Норвегія підтримує Україну в її боротьбі за свободу. Ми сподіваємося, що адміністрація Трампа також розуміє важливість справедливого і тривалого миру в Україні,

- написав Стьоре.

В соцмережі Х він зазначив, що "Норвегія підтримує Україну в її справедливій боротьбі за справедливий і міцний мир".

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо наголосив, що "росія незаконно і безпідставно вторглася в Україну, і вже три роки українці борються мужньо та стійко".

Їхня боротьба за демократію, свободу та суверенітет є важливою для всіх нас. Канада продовжуватиме підтримувати Україну та українців у досягненні справедливого та тривалого миру,

- написав Трюдо в Х.

Прем’єр-міністр Латвії Евіка Сіліня зазначила, що "Латвія поруч з Україною".

Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала запевнив, що "Чехія з Україною і на боці вільного світу", а президент Чехії Петр Павел наголосив, що "час для Європи активізувати свої зусилля".

Ульф Крістерссон, прем’єр-міністр Швеції, запевнив, що його країна підтримує Україну, адже вона бориться не лише за свою свободу, а й за всю Європу.

"Слава Україні", - написав Крістерссон.

Прем'єр-міністр Португалії Луїш Монтенегру в Х написав, що "Україна завжди може розраховувати на Португалію".

Голова Європарламенту Роберта Мецола зазначила, що Європа продовжить працювати з Україною задля справедливого та міцного миру.

Ваша гідність вшановує мужність українського народу. Будь сильним, будь хоробрим, будь безстрашним. Ви ніколи не самотні, шановний Президенте Зеленський,

- написла Мецола.

Президент Франції Еммануель Макрон ще раз наголосив, що "є агресор: росія, є народ під ударом: Україна".

Ми мали право допомагати Україні та вводити санкції проти росії три роки тому і продовжувати це робити. Ми американці, європейці, канадці, японці та багато інших. Дякую всім, хто допомагав і продовжує. І повага тим, хто бореться від початку. Тому що вони борються за свою гідність, свою незалежність, за своїх дітей і за безпеку Європи,

- написав Макрон в Х.

Макрон став на захист Зеленського після суперечки з Трампом у Білому домі28.02.25, 21:15 • 49839 переглядiв

Прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схоф запевнив, що його країна зараз більше, ніж будь-коли твердо підтримують Україну.

Ми хочемо міцного миру та припинення загарбницької війни, розпочатої росією. За Україну та її народ, за Європу,

- наголосив Скоф.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що "Україна є жертвою російської агресії. Вона веде війну за допомогою багатьох друзів і партнерів. Нам потрібно не шкодувати зусиль для справедливого і міцного миру. Дипломатія іноді є мистецтвом неможливого в складних обставинах".

Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал наголосив, що "Естонія об’єднана з Зеленським та Україною у боротьбі за свободу. Завжди. Тому що це правильно, нелегко".

Глава уряду Хорватії Андрей Пленкович: "Хорватія на власному досвіді знає, що лише справедливий мир може тривати. Уряд Хорватії твердо переконаний, що Україні потрібен такий мир – мир, який означає суверенітет, територіальну цілісність і безпечну Європу".

Доповнення

Між Президентом Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом виникла напружена суперечка в Овальному кабінеті. Перепалка між Зеленським, Трампом та Венсом сталася після слів Президента України про необхідність надати Україні гарантії безпеки та активно включити Україну до перемовин.

Згодом Трамп написав в Truth Social, що Зеленський нібито не готовий до миру, якщо в ньому буде залучена Америка й додав, що український лідер може повернутися, коли буде готовий до миру.

Зеленський достроково залишив Білий дім після суперечки з Трампом.

Згодом Президент Зеленський зробив першу заяву після несподіваного завершення зустрічі, подякувавши Америці, за підтримку, за цей візит. Подякував Президенту, Конгресу та американському народові. Зеленський наголосив, що Україні потрібен справедливий і тривалий мир, "і ми працюємо саме для цього".

Павло Башинський

Павло Башинський

ВійнаПолітика
Європейський парламент
Конгрес Сполучених Штатів
Білий дім
Дональд Трамп
Еммануель Макрон
Канада
Франція
Володимир Зеленський
Сполучені Штати
Україна
Brent
$64.90
Bitcoin
$82,241.70
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,110.12
Ethereum
$1,637.93