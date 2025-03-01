Суперечка Трампа та Венса із Зеленським: хто ще із світових лідерів підтримав Україну

Європейські лідери висловили підтримку Президенту України Володимиру Зеленському та Україні після перепалки з президентом США Дональдом Трампом та віце-президентом Джей Ді Венсом, передає УНН.

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Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре на своїй сторінці в Facebook написав, що "те, що ми побачили сьогодні з Білого дому, є серйозним і невтішним".

Україна все ще потребує підтримки США, і безпека та майбутнє України також важливі для США та Європи. Президент Володимир Зеленський має сильну підтримку в Україні, широку підтримку в Європі, і він провів свій народ через дуже складний і жорстокий час, під час нападу з боку росії. Для Трампа звинувачення Зеленського в тому, що він грає в азартні ігри з Третьою світовою війною, є глибоко необгрунтованим, і я відкидаю цю заяву. Норвегія підтримує Україну в її боротьбі за свободу. Ми сподіваємося, що адміністрація Трампа також розуміє важливість справедливого і тривалого миру в Україні, - написав Стьоре.

В соцмережі Х він зазначив, що "Норвегія підтримує Україну в її справедливій боротьбі за справедливий і міцний мир".

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо наголосив, що "росія незаконно і безпідставно вторглася в Україну, і вже три роки українці борються мужньо та стійко".

Їхня боротьба за демократію, свободу та суверенітет є важливою для всіх нас. Канада продовжуватиме підтримувати Україну та українців у досягненні справедливого та тривалого миру, - написав Трюдо в Х.

Прем’єр-міністр Латвії Евіка Сіліня зазначила, що "Латвія поруч з Україною".

Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала запевнив, що "Чехія з Україною і на боці вільного світу", а президент Чехії Петр Павел наголосив, що "час для Європи активізувати свої зусилля".

Ульф Крістерссон, прем’єр-міністр Швеції, запевнив, що його країна підтримує Україну, адже вона бориться не лише за свою свободу, а й за всю Європу.

"Слава Україні", - написав Крістерссон.

Прем'єр-міністр Португалії Луїш Монтенегру в Х написав, що "Україна завжди може розраховувати на Португалію".

Голова Європарламенту Роберта Мецола зазначила, що Європа продовжить працювати з Україною задля справедливого та міцного миру.

Ваша гідність вшановує мужність українського народу. Будь сильним, будь хоробрим, будь безстрашним. Ви ніколи не самотні, шановний Президенте Зеленський, - написла Мецола.

Президент Франції Еммануель Макрон ще раз наголосив, що "є агресор: росія, є народ під ударом: Україна".

Ми мали право допомагати Україні та вводити санкції проти росії три роки тому і продовжувати це робити. Ми американці, європейці, канадці, японці та багато інших. Дякую всім, хто допомагав і продовжує. І повага тим, хто бореться від початку. Тому що вони борються за свою гідність, свою незалежність, за своїх дітей і за безпеку Європи, - написав Макрон в Х.

Макрон став на захист Зеленського після суперечки з Трампом у Білому домі

Прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схоф запевнив, що його країна зараз більше, ніж будь-коли твердо підтримують Україну.

Ми хочемо міцного миру та припинення загарбницької війни, розпочатої росією. За Україну та її народ, за Європу, - наголосив Скоф.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що "Україна є жертвою російської агресії. Вона веде війну за допомогою багатьох друзів і партнерів. Нам потрібно не шкодувати зусиль для справедливого і міцного миру. Дипломатія іноді є мистецтвом неможливого в складних обставинах".

Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал наголосив, що "Естонія об’єднана з Зеленським та Україною у боротьбі за свободу. Завжди. Тому що це правильно, нелегко".

Глава уряду Хорватії Андрей Пленкович: "Хорватія на власному досвіді знає, що лише справедливий мир може тривати. Уряд Хорватії твердо переконаний, що Україні потрібен такий мир – мир, який означає суверенітет, територіальну цілісність і безпечну Європу".

Доповнення

Між Президентом Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом виникла напружена суперечка в Овальному кабінеті. Перепалка між Зеленським, Трампом та Венсом сталася після слів Президента України про необхідність надати Україні гарантії безпеки та активно включити Україну до перемовин.

Згодом Трамп написав в Truth Social, що Зеленський нібито не готовий до миру, якщо в ньому буде залучена Америка й додав, що український лідер може повернутися, коли буде готовий до миру.

Зеленський достроково залишив Білий дім після суперечки з Трампом.

Згодом Президент Зеленський зробив першу заяву після несподіваного завершення зустрічі, подякувавши Америці, за підтримку, за цей візит. Подякував Президенту, Конгресу та американському народові. Зеленський наголосив, що Україні потрібен справедливий і тривалий мир, "і ми працюємо саме для цього".