Суперечка Трампа та Венса із Зеленським: хто ще із світових лідерів підтримав Україну
Київ • УНН
Лідери європейських країн, Канади та керівництво ЄС виступили на підтримку України після конфлікту Зеленського з Трампом у Білому домі. Світові лідери опублікували заяви на захист позиції України.
Європейські лідери висловили підтримку Президенту України Володимиру Зеленському та Україні після перепалки з президентом США Дональдом Трампом та віце-президентом Джей Ді Венсом, передає УНН.
Деталі
Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре на своїй сторінці в Facebook написав, що "те, що ми побачили сьогодні з Білого дому, є серйозним і невтішним".
Україна все ще потребує підтримки США, і безпека та майбутнє України також важливі для США та Європи. Президент Володимир Зеленський має сильну підтримку в Україні, широку підтримку в Європі, і він провів свій народ через дуже складний і жорстокий час, під час нападу з боку росії. Для Трампа звинувачення Зеленського в тому, що він грає в азартні ігри з Третьою світовою війною, є глибоко необгрунтованим, і я відкидаю цю заяву. Норвегія підтримує Україну в її боротьбі за свободу. Ми сподіваємося, що адміністрація Трампа також розуміє важливість справедливого і тривалого миру в Україні,
В соцмережі Х він зазначив, що "Норвегія підтримує Україну в її справедливій боротьбі за справедливий і міцний мир".
Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо наголосив, що "росія незаконно і безпідставно вторглася в Україну, і вже три роки українці борються мужньо та стійко".
Їхня боротьба за демократію, свободу та суверенітет є важливою для всіх нас. Канада продовжуватиме підтримувати Україну та українців у досягненні справедливого та тривалого миру,
Прем’єр-міністр Латвії Евіка Сіліня зазначила, що "Латвія поруч з Україною".
Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала запевнив, що "Чехія з Україною і на боці вільного світу", а президент Чехії Петр Павел наголосив, що "час для Європи активізувати свої зусилля".
Ульф Крістерссон, прем’єр-міністр Швеції, запевнив, що його країна підтримує Україну, адже вона бориться не лише за свою свободу, а й за всю Європу.
"Слава Україні", - написав Крістерссон.
Прем'єр-міністр Португалії Луїш Монтенегру в Х написав, що "Україна завжди може розраховувати на Португалію".
Голова Європарламенту Роберта Мецола зазначила, що Європа продовжить працювати з Україною задля справедливого та міцного миру.
Ваша гідність вшановує мужність українського народу. Будь сильним, будь хоробрим, будь безстрашним. Ви ніколи не самотні, шановний Президенте Зеленський,
Президент Франції Еммануель Макрон ще раз наголосив, що "є агресор: росія, є народ під ударом: Україна".
Ми мали право допомагати Україні та вводити санкції проти росії три роки тому і продовжувати це робити. Ми американці, європейці, канадці, японці та багато інших. Дякую всім, хто допомагав і продовжує. І повага тим, хто бореться від початку. Тому що вони борються за свою гідність, свою незалежність, за своїх дітей і за безпеку Європи,
Макрон став на захист Зеленського після суперечки з Трампом у Білому домі28.02.25, 21:15 • 49839 переглядiв
Прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схоф запевнив, що його країна зараз більше, ніж будь-коли твердо підтримують Україну.
Ми хочемо міцного миру та припинення загарбницької війни, розпочатої росією. За Україну та її народ, за Європу,
Президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що "Україна є жертвою російської агресії. Вона веде війну за допомогою багатьох друзів і партнерів. Нам потрібно не шкодувати зусиль для справедливого і міцного миру. Дипломатія іноді є мистецтвом неможливого в складних обставинах".
Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал наголосив, що "Естонія об’єднана з Зеленським та Україною у боротьбі за свободу. Завжди. Тому що це правильно, нелегко".
Глава уряду Хорватії Андрей Пленкович: "Хорватія на власному досвіді знає, що лише справедливий мир може тривати. Уряд Хорватії твердо переконаний, що Україні потрібен такий мир – мир, який означає суверенітет, територіальну цілісність і безпечну Європу".
Доповнення
Між Президентом Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом виникла напружена суперечка в Овальному кабінеті. Перепалка між Зеленським, Трампом та Венсом сталася після слів Президента України про необхідність надати Україні гарантії безпеки та активно включити Україну до перемовин.
Згодом Трамп написав в Truth Social, що Зеленський нібито не готовий до миру, якщо в ньому буде залучена Америка й додав, що український лідер може повернутися, коли буде готовий до миру.
Зеленський достроково залишив Білий дім після суперечки з Трампом.
Згодом Президент Зеленський зробив першу заяву після несподіваного завершення зустрічі, подякувавши Америці, за підтримку, за цей візит. Подякував Президенту, Конгресу та американському народові. Зеленський наголосив, що Україні потрібен справедливий і тривалий мир, "і ми працюємо саме для цього".