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Військовий контингент: які країни готові відправляти військових в Україну та за яких умов

Київ • УНН

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Низка країн Європи, Північної Америки та інших регіонів, попередньо, готові відправити військовий контингент в Україну. Франція, Британія, Канада та Австралія підтримують ідею миротворчої місії після досягнення мирної угоди.

Військовий контингент: які країни готові відправляти військових в Україну та за яких умов

Речник МЗС Георгій Тихий днями заявляв, що є низка конкретних держав в Європі, Північній Америці, за межами Європи і Північної Америки, які готові гіпотетично, попередньо, брати участь в відправленні контингенту для забезпечення миру та безпеки в Україні. УНН зібрав заяви союзників про надання військового контингенту.

Яка наразі ситуація щодо контингенту

Тихий 7 березня пояснював, що дискусія щодо військового іноземного контингенту продовжується. "Вона все ще достатньо загальна. На закритих зустрічах лунають певні цифри, але це обговорення поки що різних можливих цифр, бо дуже багато невідомо в цій формулі, кого і куди розміщувати. Ми вважаємо, що дуже важливо розширити цю дискусію не лише на суходіл, але також на небо та море", - заявляв Тихий.

Речник МЗС наголосив, що для того, щоб рішення про контингент було ухвалене, потрібен широкий консенсус різних країн, і США в тому числі.

"Тобто це не відбувається, я думаю, якимись окремими країнами. Треба розуміти, що для того, щоб це відбулося, потрібен широкий консенсус. Ми працюємо над тим, щоб цей консенсус створити", - сказав Тихий.

Тихий зазначав, що є низка конкретних держав в Європі, Північній Америці і навіть за межами Європи і Північної Америки, які готові гіпотетично, попередньо, брати участь в таких контингентах для забезпечення миру та безпеки.

Заяви союзників щодо контингенту

Президент Франції Емманюель Макрон наголосив, що підтримує розміщення європейських військ в Україні, та додав, що цього тижня планується зустріч головнокомандувачів і керівників штабу збройних сил європейських країн, щоб обговорити питання війни в Україні.

Макрон пояснював, що європейський контингент в Україні не будуть надсилати на окуповані території, або на лінію фронту, його призначення забезпечити мир та виконання майбутньої мирної угоди.

Міністр фінансів Франції Ерік Ломбард заявляв, що Велика Британія, Німеччина, Франція та інші європейські країни готові надіслати війська для гарантування перемир'я у війні рф проти України.

У березні прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що його країна відправить до України військовий контингент, щоб захистити виконання майбутньої мирної угоди.

Тим часом голова МЗС Італії Антоніо Таяні заявив, що Італія сподівається, що те, що пропонує президент Франції Еммануель Макрон з військовим контингентом для України, не знадобиться, вказуючи при цьому, що іншим варіантом була б місія ООН "як посередницька сила після досягнення миру".

Про ООН говорив й президент Польщі Анджей Дуда. Він заявив, що військовий контингент у разі мирної угоди - це не абсолютна необхідність. Можливо потрібні будуть певні моніторингові сили, не виключено, що росія та Україна погодяться на сили ООН.

Ми можемо обговорити натівські чи європейські миротворчі сили, чи вони будуть потрібні. Деякі проєкти про це говорять. Це не абсолютна необхідність. Ми можемо подивитися на ситуацію щодо лінії розмежування кордонів між росією та Україною. Можливо нам будуть потрібні певні моніторингові сили, але я не виключаю можливості, що обидві сторони погодяться на сили ООН. Я вважаю, що росія погодиться й дуже багато інших країн так вважають

- сказав Дуда.

Прем'єр-міністр Ентоні Альбанезе говорив, що Австралія розглядає можливість відправлення миротворчих сил до України.

"Наразі йде обговорення потенційної миротворчості, і з позиції мого уряду ми відкриті для розгляду будь-яких пропозицій у майбутньому", - сказав прем'єр-міністр Австралії.

Міністр оборони Біл Блер також заявляв, що Канада готова долучитися до іноземного миротворчого контингенту в разі його розгортання в Україні. 

Що говорить туреччина про контингент

Представник Міноборони Туреччини Зекі Актюрк зазначав, що у Туреччині слідкують за "багатовимірними" дипломатичними ініціативами, щодо врегулювання російсько-української війни.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна, Європа, Туреччина мають бути залучені до розмов та розробки потрібних безпекових гарантій разом з США.

У лютому президент США Дональд Трамп заявив, що він не проти розміщення європейського контингенту в Україні.

Трамп також заявляв, що російський диктатор володимир путін не проти європейського військового контингенту в Україні після закінчення війни.

Bloomberg повідомляв з посиланням на джерела, що путін готовий на тимчасове перемир'я в Україні за умови досягнення прогресу на шляху остаточного мирного врегулювання.

Джерела Bloomberg повідомляли, щоб домовитися про припинення військових дій, має бути чітке розуміння рамкових принципів остаточної мирної угоди. росія наполягатиме, зокрема, на встановленні параметрів можливої ​​миротворчої місії, включаючи угоду про те, які країни візьмуть участь.

Також джерела заявляли, що в росії заявили, що не приймуть присутність військ НАТО на українській землі, відкинувши пропозицію європейських країн щодо створення "коаліції охочих" для спостереження за будь-якою мирною угодою. Вона не заперечує проти того, щоб такі країни, як Китай, які нейтральні в конфлікті, розміщували свої сили в Україні.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не проти розміщення європейського військового контингенту в Україні, якщо це буде частиною гарантій безпеки, без США це неможливо.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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