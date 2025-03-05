Макрон підтримав розміщення європейських військ в Україні

Президент Франції Емманюель Макрон наголосив, що підтримує розміщення європейських військ в Україні, та додав, що наступного тижня планується зустріч головнокомандувачів і керівників штабу збройних сил європейських країн, щоб обговорити питання війни в Україні. Про це повідомляє УНН.

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За словами Макрона, дуже важливо, щоб в Україну через кілька років знову не вторглася росія.

Нам потрібно захистити мир в Україні. Саме тому нам потрібно у довготривалій перспективі підтримувати українські війська. Можливо, зрештою буде йтися і про залучення європейських військ