Макрон підтримав розміщення європейських військ в Україні
Київ • УНН
Президент Франції підтримує розміщення європейських військ в Україні як гарантів миру. Наступного тижня відбудеться зустріч головнокомандувачів європейських країн для обговорення ситуації в Україні.
Президент Франції Емманюель Макрон наголосив, що підтримує розміщення європейських військ в Україні, та додав, що наступного тижня планується зустріч головнокомандувачів і керівників штабу збройних сил європейських країн, щоб обговорити питання війни в Україні. Про це повідомляє УНН.
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За словами Макрона, дуже важливо, щоб в Україну через кілька років знову не вторглася росія.
Нам потрібно захистити мир в Україні. Саме тому нам потрібно у довготривалій перспективі підтримувати українські війська. Можливо, зрештою буде йтися і про залучення європейських військ
Водночас він підкреслив, що це не значить, що ці війська будуть боротися "прямо на фронті", натомість якщо буде підписано мирну угоду, то вони стануть гарантами миру.
"З наступного тижня ми зберемо голів та головнокомандувачів, і керівників штабу збройних сил, щоб обговорити питання війни в Україні. Ми хочемо досягти стабільного, сталого, гарантованого миру. Ми хочемо досягти цього миру разом з українцями", - сказав Макрон.
Нагадаємо
росія планує мобілізувати 3 млн солдатів та виготовити 4 тис. танків до 2030 року. Франція продовжить підтримувати Україну для посилення її позиції на майбутніх переговорах з рф.
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