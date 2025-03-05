Макрон поддержал размещение европейских войск в Украине
Киев • УНН
Президент Франции поддерживает размещение европейских войск в Украине как гарантов мира. На следующей неделе состоится встреча главнокомандующих европейских стран для обсуждения ситуации в Украине.
Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что поддерживает размещение европейских войск в Украине, и добавил, что на следующей неделе планируется встреча главнокомандующих и руководителей штабов вооруженных сил европейских стран для обсуждения вопросов войны в Украине. Об этом сообщает УНН.
Детали
По словам Макрона, очень важно, чтобы в Украину через несколько лет снова не вторглась россия.
Нам нужно защитить мир в Украине. Именно поэтому нам нужно в долгосрочной перспективе поддерживать украинские войска. Возможно, в конечном итоге речь пойдет и о привлечении европейских войск
В то же время он подчеркнул, что это не значит, что эти войска будут сражаться "прямо на фронте", вместо этого, если будет подписано мирное соглашение, то они станут гарантами мира.
"С следующей недели мы соберем глав и главнокомандующих, и руководителей штабов вооруженных сил, чтобы обсудить вопросы войны в Украине. Мы хотим достичь стабильного, устойчивого, гарантированного мира. Мы хотим достичь этого мира вместе с украинцами", - сказал Макрон.
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Россия планирует мобилизовать 3 млн солдат и изготовить 4 тыс. танков до 2030 года. Франция продолжит поддерживать Украину для усиления ее позиции на будущих переговорах с РФ.
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