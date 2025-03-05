У Макрона опровергли совместную поездку к Трампу с Зеленским и Стармером - Le Figaro
Киев • УНН
Елисейский дворец опроверг информацию о запланированной поездке Макрона в Вашингтон вместе с Зеленским и Стармером. Ранее пресс-секретарь правительства Франции сообщала о возможности такого визита.
Елисейский дворец заверил прессу в среду, что Эммануэль Макрон "на данном этапе не рассматривает вопрос о новой поездке в Вашингтон".
Передает УНН со ссылкой на Le Figaro.
Елисейский дворец опроверг поездку президента Франции Макрона в Вашингтон с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Великобритании Стармером, о которой говорил спикер правительства.
Елисейский дворец заверил прессу в среду, что Эммануэль Макрон "на данном этапе не рассматривает вопрос о новой поездке в Вашингтон", опровергнув комментарии спикера правительства Софии Примас по этому поводу.
Ранее пресс-секретарь по завершении заседания Совета министров сообщила прессе, что такая поездка президента Франции вместе с его украинским коллегой Владимиром Зеленским и премьер-министром Великобритании Кейром Стармером "предполагается" и что она может состояться "в ближайшей перспективе".
Добавим
По словам президента США Дональда Трампа, во вторник вечером он получил письмо от главы украинского государства Владимира Зеленского, в котором тот заявил о готовности вести переговоры по урегулированию российско-украинской войны.
Посол Украины в США Маркарова пояснила, что Трамп зачитал пост Зеленского. В обращении к нации Трамп заявил о готовности Украины к переговорам.