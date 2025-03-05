Трамп зачитав допис Зеленського у зверненні до нації, пояснила посол

У зверненні до нації президент США Дональд Трамп зачитав допис Президента України Володимира Зеленського, пояснила посол України в США Оксана Маркарова слова американського лідера про лист від Глави держави, пише УНН.

У дуже складній ситуації все ж рухаємося вперед, розбудовуємо стосунки та просуваємо наші пріоритети. Допис нашого Президента Володимира Зеленського зачитав у своєму зверненні до нації Президент Дональд Трамп і сказав "Я ціную, що він написав цей лист" - вказала Маркарова у Facebook.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що отримав важливого листа від Президента України Володимира Зеленського, у якому, зокрема вказується, що Україна готова сісти за стіл переговорів та підписати угоду про надра.