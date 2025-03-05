Трамп прочитал пост Зеленского в обращении к нации, объяснила посол
Киев • УНН
Посол Украины в США Маркарова объяснила, что Трамп прочитал пост Зеленского. В обращении к нации Трамп заявил о готовности Украины к переговорам.
В обращении к нации президент США Дональд Трамп зачитал пост Президента Украины Владимира Зеленского, объяснила посол Украины в США Оксана Маркарова слова американского лидера о письме от Главы государства, пишет УНН.
В очень сложной ситуации все же движемся вперед, развиваем отношения и продвигаем наши приоритеты. Пост нашего президента Владимира Зеленского зачитал в своем обращении к нации президент Дональд Трамп и сказал: "Я ценю, что он написал это письмо"
Напомним
Президент США Дональд Трамп заявил, что получил важное письмо от Президента Украины Владимира Зеленского, в котором, в частности, указывается, что Украина готова сесть за стол переговоров и подписать соглашение о недрах.