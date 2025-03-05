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У Макрона спростували спільну поїздку до Трампа з Зеленським та Стармером - Le Figaro

Київ • УНН

 • 20258 перегляди

Єлисейський палац заперечив інформацію про заплановану поїздку Макрона до Вашингтона разом з Зеленським та Стармером. Раніше речниця уряду Франції повідомляла про можливість такого візиту.

У Макрона спростували спільну поїздку до Трампа з Зеленським та Стармером - Le Figaro

Єлисейський палац запевнив пресу в середу, що Еммануель Макрон "на даному етапі не розглядає питання про нову поїздку до Вашингтона".

Передає УНН із посиланням на Le Figaro.

Єлисейський палац спростовує поїздку президента Франції Макрона до Вашингтона з президентом України Володимиром Зеленським і прем'єр-міністром Великої Британії Стармером, про яку говорив речник уряду.

Єлисейський палац запевнив пресу в середу, що Еммануель Макрон "на даному етапі не розглядає питання про нову поїздку до Вашингтона", спростувавши коментарі речниці уряду Софі Прімас з цього приводу.

Раніше прес-секретар по завершенні засідання Ради міністрів повідомила пресі, що така поїздка президента Франції разом з його українським колегою Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером "передбачається" і що вона може відбутися "в найближчій перспективі".

Додамо

За словами президента США Дональда Трампа, у вівторок ввечері він отримав листа від глави української держави Володимира Зеленського, в якому той заявив про готовність вести переговори щодо врегулювання російсько-української війни.

Посол України в США Маркарова пояснила, що Трамп зачитав допис Зеленського. У зверненні до нації Трамп заявив про готовність України до переговорів.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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