У Макрона спростували спільну поїздку до Трампа з Зеленським та Стармером - Le Figaro
Київ • УНН
Єлисейський палац заперечив інформацію про заплановану поїздку Макрона до Вашингтона разом з Зеленським та Стармером. Раніше речниця уряду Франції повідомляла про можливість такого візиту.
Єлисейський палац запевнив пресу в середу, що Еммануель Макрон "на даному етапі не розглядає питання про нову поїздку до Вашингтона".
Передає УНН із посиланням на Le Figaro.
Єлисейський палац спростовує поїздку президента Франції Макрона до Вашингтона з президентом України Володимиром Зеленським і прем'єр-міністром Великої Британії Стармером, про яку говорив речник уряду.
Єлисейський палац запевнив пресу в середу, що Еммануель Макрон "на даному етапі не розглядає питання про нову поїздку до Вашингтона", спростувавши коментарі речниці уряду Софі Прімас з цього приводу.
Раніше прес-секретар по завершенні засідання Ради міністрів повідомила пресі, що така поїздка президента Франції разом з його українським колегою Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером "передбачається" і що вона може відбутися "в найближчій перспективі".
Додамо
За словами президента США Дональда Трампа, у вівторок ввечері він отримав листа від глави української держави Володимира Зеленського, в якому той заявив про готовність вести переговори щодо врегулювання російсько-української війни.
Посол України в США Маркарова пояснила, що Трамп зачитав допис Зеленського. У зверненні до нації Трамп заявив про готовність України до переговорів.