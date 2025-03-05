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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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росія планує до 2030 року мобілізувати до 3 млн солдат - Макрон

Київ • УНН

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росія планує мобілізувати 3 млн солдатів та виготовити 4 тис. танків до 2030 року. Франція продовжить підтримувати Україну для посилення її позиції на майбутніх переговорах з рф.

росія планує до 2030 року мобілізувати до 3 млн солдат - Макрон

росія до 2030 року планує мобілізувати 3 млн солдат і виготовити 4 тис. танків. Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон під час звернення, передає УНН.

росія продовжує переозброюватися і витрачати більше 40% свого бюджету на оборону. До 2030 росія хоче мобілізувати ще додатково 3 млн солдатів і додати до свого озброєння ще 4 тис. танків. Хто знає, чи зупиниться російська агресія на Україні, чи може становити росія небезпеку для Європи 

- сказав Макрон.

Він зазначив, що Франція не хоче бути просто тими, "хто спостерігає, адже йдеться про важливі рішення безпеки Європи, безпеки європейців".

Усі ініціативи, які ведуть до миру, мають вести у правильному напрямку. Я вітаю ці рішення. Ми будемо продовжувати допомагати українцям, щоб вони знаходилися у сильній позиції під час переговорів із росією 

- додав Макрон.

Нагадаємо

Команди України та США сьогодні почали працювати над зустріччю. Київ сподівається на перші результати наступного тижня.

Павло Башинський

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