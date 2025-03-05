росія планує до 2030 року мобілізувати до 3 млн солдат - Макрон
Київ • УНН
росія планує мобілізувати 3 млн солдатів та виготовити 4 тис. танків до 2030 року. Франція продовжить підтримувати Україну для посилення її позиції на майбутніх переговорах з рф.
росія до 2030 року планує мобілізувати 3 млн солдат і виготовити 4 тис. танків. Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон під час звернення, передає УНН.
росія продовжує переозброюватися і витрачати більше 40% свого бюджету на оборону. До 2030 росія хоче мобілізувати ще додатково 3 млн солдатів і додати до свого озброєння ще 4 тис. танків. Хто знає, чи зупиниться російська агресія на Україні, чи може становити росія небезпеку для Європи
Він зазначив, що Франція не хоче бути просто тими, "хто спостерігає, адже йдеться про важливі рішення безпеки Європи, безпеки європейців".
Усі ініціативи, які ведуть до миру, мають вести у правильному напрямку. Я вітаю ці рішення. Ми будемо продовжувати допомагати українцям, щоб вони знаходилися у сильній позиції під час переговорів із росією
Нагадаємо
Команди України та США сьогодні почали працювати над зустріччю. Київ сподівається на перші результати наступного тижня.