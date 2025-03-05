россия планирует до 2030 года мобилизовать до 3 млн солдат - Макрон
Киев • УНН
россия планирует мобилизовать 3 млн солдат и изготовить 4 тыс. танков до 2030 года. Франция продолжит поддерживать Украину для усиления ее позиции на будущих переговорах с рф.
россия до 2030 года планирует мобилизовать 3 млн солдат и изготовить 4 тыс. танков. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время обращения, передает УНН.
россия продолжает переоснащаться и тратить более 40% своего бюджета на оборону. До 2030 года россия хочет мобилизовать еще дополнительно 3 млн солдат и добавить к своему вооружению еще 4 тыс. танков. Кто знает, остановится ли российская агрессия на Украине, или россия может представлять опасность для Европы
Он отметил, что Франция не хочет быть просто теми, "кто наблюдает, ведь речь идет о важных решениях безопасности Европы, безопасности европейцев".
Все инициативы, которые ведут к миру, должны двигаться в правильном направлении. Я приветствую эти решения. Мы будем продолжать помогать украинцам, чтобы они находились в сильной позиции во время переговоров с россией
Напомним
Команды Украины и США сегодня начали работать над встречей. Киев надеется на первые результаты на следующей неделе.