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россия планирует до 2030 года мобилизовать до 3 млн солдат - Макрон

Киев • УНН

 • 16838 просмотра

россия планирует мобилизовать 3 млн солдат и изготовить 4 тыс. танков до 2030 года. Франция продолжит поддерживать Украину для усиления ее позиции на будущих переговорах с рф.

россия планирует до 2030 года мобилизовать до 3 млн солдат - Макрон

россия до 2030 года планирует мобилизовать 3 млн солдат и изготовить 4 тыс. танков. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время обращения, передает УНН.

россия продолжает переоснащаться и тратить более 40% своего бюджета на оборону. До 2030 года россия хочет мобилизовать еще дополнительно 3 млн солдат и добавить к своему вооружению еще 4 тыс. танков. Кто знает, остановится ли российская агрессия на Украине, или россия может представлять опасность для Европы 

- сказал Макрон.

Он отметил, что Франция не хочет быть просто теми, "кто наблюдает, ведь речь идет о важных решениях безопасности Европы, безопасности европейцев".

Все инициативы, которые ведут к миру, должны двигаться в правильном направлении. Я приветствую эти решения. Мы будем продолжать помогать украинцам, чтобы они находились в сильной позиции во время переговоров с россией 

- добавил Макрон.

Напомним

Команды Украины и США сегодня начали работать над встречей. Киев надеется на первые результаты на следующей неделе.

Павел Башинский

Павел Башинский

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