Італія розкрила свою позицію щодо пропозиції Макрона про війська в Україні

Італія сподівається, що те, що пропонує президент Франції Еммануель Макрон з військовим контингентом для України, не знадобиться, вказуючи при цьому, що іншим варіантом була б місія ООН "як посередницька сила після досягнення миру". Про це заявив голова МЗС Італії Антоніо Таяні у коментарі для Corriere della Sera, яке наводить МЗС країни 10 березня, пише УНН.

Ми сподіваємося, що те, що передбачає Макрон, не знадобиться, тому що ми, як і сам Зеленський, вважаємо, що війна може закінчитися протягом року. У нас є інші відкриті фронти, і ми повинні працювати над справедливим мирним договором, у якому ми, як Європа, будемо розглядатися як головні учасники, і який поважає позицію України. Наші військові не підуть на фронт в Україну ні з НАТОвською, ні з європейською місією. Іншим варіантом була б місія ООН, яка могла б діяти як посередницька сила після досягнення миру