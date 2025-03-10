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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Італія розкрила свою позицію щодо пропозиції Макрона про війська в Україні

Київ • УНН

 • 22692 перегляди

Італія не відправлятиме свої війська в Україну ні в рамках НАТО, ні ЄС. Країна сподівається на завершення війни протягом року та підтримує можливість миротворчої місії ООН після досягнення миру.

Італія розкрила свою позицію щодо пропозиції Макрона про війська в Україні

Італія сподівається, що те, що пропонує президент Франції Еммануель Макрон з військовим контингентом для України, не знадобиться, вказуючи при цьому, що іншим варіантом була б місія ООН "як посередницька сила після досягнення миру". Про це заявив голова МЗС Італії Антоніо Таяні у коментарі для Corriere della Sera, яке наводить МЗС країни 10 березня, пише УНН.

Ми сподіваємося, що те, що передбачає Макрон, не знадобиться, тому що ми, як і сам Зеленський, вважаємо, що війна може закінчитися протягом року. У нас є інші відкриті фронти, і ми повинні працювати над справедливим мирним договором, у якому ми, як Європа, будемо розглядатися як головні учасники, і який поважає позицію України. Наші військові не підуть на фронт в Україну ні з НАТОвською, ні з європейською місією. Іншим варіантом була б місія ООН, яка могла б діяти як посередницька сила після досягнення миру

- відповів Таяні на запитання, яка позиція Італії щодо розгортання військ в Україні, як каже Макрон.

Макрон підтримав розміщення європейських військ в Україні05.03.25, 22:04 • 15877 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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