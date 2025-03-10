Италия раскрыла свою позицию по предложению Макрона о войсках в Украине

Италия надеется, что то, что предлагает президент Франции Эммануэль Макрон с военным контингентом для Украины, не понадобится, указывая при этом, что другим вариантом могла бы быть миссия ООН "как посредническая сила после достижения мира". Об этом заявил глава МИД Италии Антонио Таяни в комментарии для Corriere della Sera, который приводит МИД страны 10 марта, пишет УНН.

Мы надеемся, что то, что предполагает Макрон, не понадобится, потому что мы, как и сам Зеленский, считаем, что война может закончиться в течение года. У нас есть другие открытые фронты, и мы должны работать над справедливым мирным договором, в котором мы, как Европа, будем рассматриваться как главные участники, и который уважает позицию Украины. Наши военные не пойдут на фронт в Украину ни с натовской, ни с европейской миссией. Другим вариантом могла бы быть миссия ООН, которая могла бы действовать как посредническая сила после достижения мира