Туреччина очікує на встановлення статусу Чорного моря, як "моря миру" та сприятиме миротворчій місії в Україні

У Туреччині запевнили, що слідкують за "багатовимірними" дипломатичними ініціативами, щодо врегулювання російсько-української війни.

Представник Міністерства національної оборони Туреччини прокоментував імовірне відправлення турецьких збройних сил в Україну в рамках місії миротворців.

Передає УНН із посиланням на Milliyet.

Контр-адмірал Зекі Актюрк за участю представника зі зв'язків із громадськістю Туреччини, провів прес-конференцію, під час якої прокоментував можливу участь військових сил у миротворчій місії в Україні.

Ми залишаємося прихильниками того, що справедливий і тривалий мир може бути досягнутий на основі рівного і справедливого представництва обох сторін. Наша країна продовжуватиме підтримувати конструктивні ініціативи, спрямовані на забезпечення миру в регіоні, збереження Чорного моря як моря миру та відбудови України.

Представник військового відомства Туреччини зазначив, що його країна слідкує за багатовимірними дипломатичними ініціативами, спрямованими на припинення війни (росії проти України).

Питання участі в місії, яка ще не була концептуально розроблена, хоча і згадувалася на різних форумах, буде взаємно оцінюватися з усіма відповідними сторонами, якщо це буде визнано необхідним для встановлення регіональної стабільності і миру.