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Туреччина очікує на встановлення статусу Чорного моря, як "моря миру" та сприятиме миротворчій місії в Україні

Київ • УНН

 • 11295 перегляди

Представник Міноборони Туреччини заявив про готовність оцінити участь у миротворчій місії в Україні. Туреччина прагне встановлення статусу Чорного моря як "моря миру" та підтримує мирні ініціативи.

Туреччина очікує на встановлення статусу Чорного моря, як "моря миру" та сприятиме миротворчій місії в Україні

У Туреччині запевнили, що слідкують за "багатовимірними" дипломатичними ініціативами, щодо врегулювання російсько-української війни.

Представник Міністерства національної оборони Туреччини прокоментував імовірне відправлення турецьких збройних сил в Україну в рамках місії миротворців.

Передає УНН із посиланням на Milliyet.

Контр-адмірал Зекі Актюрк за участю представника зі зв'язків із громадськістю Туреччини, провів прес-конференцію, під час якої прокоментував можливу участь військових сил у миротворчій місії в Україні.

Ми залишаємося прихильниками того, що справедливий і тривалий мир може бути досягнутий на основі рівного і справедливого представництва обох сторін. Наша країна продовжуватиме підтримувати конструктивні ініціативи, спрямовані на забезпечення миру в регіоні, збереження Чорного моря як моря миру та відбудови України.

- заявив він.

Представник військового відомства Туреччини зазначив, що його країна слідкує за багатовимірними дипломатичними ініціативами, спрямованими на припинення війни (росії проти України).

Питання участі в місії, яка ще не була концептуально розроблена, хоча і згадувалася на різних форумах, буде взаємно оцінюватися з усіма відповідними сторонами, якщо це буде визнано необхідним для встановлення регіональної стабільності і миру.

- повідомив контр-адмірал Зекі Актюрк.

Нагадаємо

Міністр оборони Канади Біл Блер заявив про готовність країни долучитися до міжнародного миротворчого контингенту в Україні. "Коаліція охочих" обговорює деталі місії та безпекові гарантії.

Австралія готова відправити миротворців в Україну після призупинення військової допомоги США04.03.25, 06:32 • 88768 переглядiв

Ігор Тележніков

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