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Турция ожидает установления статуса Черного моря как "моря мира" и будет способствовать миротворческой миссии в Украине

Киев • УНН

 • 11286 просмотра

Представитель Минобороны Турции заявил о готовности оценить участие в миротворческой миссии в Украине. Турция стремится к установлению статуса Черного моря как "моря мира" и поддерживает мирные инициативы.

Турция ожидает установления статуса Черного моря как "моря мира" и будет способствовать миротворческой миссии в Украине

В Турции уверяют, что следят за "многомерными" дипломатическими инициативами по урегулированию российско-украинской войны.

Представитель Министерства национальной обороны Турции прокомментировал возможное отправление турецких вооруженных сил в Украину в рамках миссии миротворцев.

Передает УНН со ссылкой на Milliyet.

Контр-адмирал Зеки Актюрк с участием представителя по связям с общественностью Турции провел пресс-конференцию, на которой прокомментировал возможное участие военных сил в миротворческой миссии в Украине.

Мы остаемся сторонниками того, что справедливый и долгосрочный мир может быть достигнут на основе равного и справедливого представительства обеих сторон. Наша страна продолжит поддерживать конструктивные инициативы, направленные на обеспечение мира в регионе, сохранение Черного моря как моря мира и восстановление Украины.

- заявил он.

Представитель военного ведомства Турции отметил, что его страна следит за многомерными дипломатическими инициативами, направленными на прекращение войны (России против Украины).

Вопрос участия в миссии, которая еще не была концептуально разработана, хотя и упоминалась на различных форумах, будет взаимно оцениваться со всеми соответствующими сторонами, если это будет признано необходимым для установления региональной стабильности и мира.

- сообщил контр-адмирал Зеки Актюрк.

Напомним

Министр обороны Канады Билл Блер заявил о готовности страны присоединиться к международному миротворческому контингенту в Украине. "Коалиция желающих" обсуждает детали миссии и гарантии безопасности.

Австралия готова отправить миротворцев в Украину после приостановки военной помощи США04.03.25, 06:32 • 88768 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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