Турция ожидает установления статуса Черного моря как "моря мира" и будет способствовать миротворческой миссии в Украине
Киев • УНН
Представитель Минобороны Турции заявил о готовности оценить участие в миротворческой миссии в Украине. Турция стремится к установлению статуса Черного моря как "моря мира" и поддерживает мирные инициативы.
В Турции уверяют, что следят за "многомерными" дипломатическими инициативами по урегулированию российско-украинской войны.
Представитель Министерства национальной обороны Турции прокомментировал возможное отправление турецких вооруженных сил в Украину в рамках миссии миротворцев.
Передает УНН со ссылкой на Milliyet.
Контр-адмирал Зеки Актюрк с участием представителя по связям с общественностью Турции провел пресс-конференцию, на которой прокомментировал возможное участие военных сил в миротворческой миссии в Украине.
Мы остаемся сторонниками того, что справедливый и долгосрочный мир может быть достигнут на основе равного и справедливого представительства обеих сторон. Наша страна продолжит поддерживать конструктивные инициативы, направленные на обеспечение мира в регионе, сохранение Черного моря как моря мира и восстановление Украины.
Представитель военного ведомства Турции отметил, что его страна следит за многомерными дипломатическими инициативами, направленными на прекращение войны (России против Украины).
Вопрос участия в миссии, которая еще не была концептуально разработана, хотя и упоминалась на различных форумах, будет взаимно оцениваться со всеми соответствующими сторонами, если это будет признано необходимым для установления региональной стабильности и мира.
Напомним
Министр обороны Канады Билл Блер заявил о готовности страны присоединиться к международному миротворческому контингенту в Украине. "Коалиция желающих" обсуждает детали миссии и гарантии безопасности.
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