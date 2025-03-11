У Парижі зібралися на зустріч для обговорення підтримки України: Франція зробила перші заяви

У Парижі міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню відкрив Паризький форум з питань оборони та стратегії, на якому понад 30 начальників армій зберуться разом, щоб обговорити те, що Європа та Захід можуть запропонувати на підтримку України в межах мирної угоди з росією, де Лекорню виступив проти демілітаризації української армії та наголосив на необхідності більшого планування для підтримки потенційного перемир'я, пише УНН з посиланням на The Guardian.

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Лекорню сказав, що Європа зіткнулася з "новим періодом" у своїй історії, який помітно відрізняється як від холодної війни, так і від "періоду дивідендів миру", коли численні глобальні держави борються за вплив.

Говорячи про нову адміністрацію США, він сказав, що сьогоднішні обговорення стосуватимуться того, як НАТО і Захід могли б захистити східний фланг, "якщо завтра внески певних країн - або однієї окремої країни - зменшать" свою присутність.

Стосовно України він сказав, що необхідно більше планування для підтримки будь-якого потенційного припинення вогню в Україні, знаючи, що росія має історію недотримання подібних домовленостей.

Найважливіше те, що французький міністр сказав, що Франція "відмовиться від будь-якої демілітаризації української армії", вважаючи це важливою частиною будь-якої майбутньої архітектури безпеки.

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Доповнення

Військові чиновники з понад 30 країн мають взяти участь у паризьких переговорах щодо створення міжнародних сил безпеки для України.

Довгий список учасників переговорів у вівторок також включатиме країни Азії та Океанії, які приєднаються дистанційно, сказав французький чиновник.

Сили, які планують створити Франція та Британія, мають на меті заспокоїти Україну та стримати новий широкомасштабний наступ росії після будь-якого припинення вогню, сказав французький чиновник AP. Це може включати важке озброєння та запаси зброї, які можуть бути відправлені протягом годин або днів для допомоги в обороні України у випадку нападу росії, який порушить будь-яке перемир’я, сказав чиновник.

Французько-британський план буде представлений військовим чиновникам з понад 30 країн під час першої частини переговорів у вівторок, сказав чиновник.

Друга частина переговорів включатиме "точніші та конкретніші" дискусії, де учасникам буде запропоновано сказати, чи можуть їхні війська зробити свій внесок і яким чином, сказав чиновник.

Однак чиновник підкреслив, що остаточне рішення про те, чи будуть країни брати участь у силах, ухвалюватиметься на політичному рівні лідерами урядів.

Начальники штабів - або, у випадку Канади, їхні представники - майже з усіх 32 країн військового альянсу НАТО візьмуть участь у дискусіях у Парижі. Три країни НАТО будуть відсутні. Це Хорватія та Чорногорія, які були запрошені, але не відповіли, і Сполучені Штати, сказав чиновник.

Чиновник сказав, що Сполучені Штати не були запрошені, оскільки європейські країни хочуть продемонструвати, що вони можуть взяти на себе відповідальність за значну частину системи безпеки України після припинення вогню.

Також будуть присутні начальники штабів Ірландії та Кіпру та представник Австрії - усі країни, які не є членами НАТО, але є членами Європейського Союзу.

Австралія та Нова Зеландія, які входять до Співдружності, а також Японія та Південна Корея слухатимуть переговори дистанційно, сказав чиновник.

Україну представлятиме військовий, який також є членом Ради безпеки і оборони країни.