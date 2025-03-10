Понад 30 країн візьмуть участь у переговорах у Парижі з планування міжнародних сил безпеки для України - AP

Військові чиновники з понад 30 країн візьмуть участь у паризьких переговорах щодо створення міжнародних сил безпеки для України, з посиланням на французького військового чиновника у понеділок повідомляє AP, пише УНН.

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"Такі міжнародні сили мають на меті відмовити росію від початку нового наступу після того, як будь-яке припинення вогню в Україні набуде чинності", - пише видання.

Довгий список учасників переговорів у вівторок також включатиме країни Азії та Океанії, які приєднаються дистанційно, сказав французький чиновник.

"Міжнародний склад зустрічі свідчить про те, наскільки широко Франція та Британія, які разом працюють над планами створення сил, закидають сіті, прагнучи побудувати те, що французький чиновник описав як коаліцію націй, "здатних і охочих" взяти участь у зусиллях із захисту України в разі припинення вогню", - пише видання.

Сили, які планують створити Франція та Британія, мають на меті заспокоїти Україну та стримати новий широкомасштабний наступ росії після будь-якого припинення вогню, сказав чиновник. Це може включати важке озброєння та запаси зброї, які можуть бути відправлені протягом годин або днів для допомоги в обороні України у випадку нападу росії, який порушить будь-яке перемир’я, сказав чиновник.

Французько-британський план буде представлений військовим чиновникам з понад 30 країн під час першої частини переговорів у вівторок, сказав чиновник.

Друга частина переговорів включатиме "точніші та конкретніші" дискусії, де учасникам буде запропоновано сказати, чи можуть їхні війська зробити свій внесок і яким чином, сказав чиновник.

"Це не "Це тее, що нам потрібно", - сказав чиновник. - Це більше: "Що ви несете в горщик?".

Однак чиновник підкреслив, що остаточне рішення про те, чи будуть країни брати участь у силах, ухвалюватиметься на політичному рівні лідерами урядів.

Начальники штабів - або, у випадку Канади, їхні представники - майже з усіх 32 країн військового альянсу НАТО візьмуть участь у дискусіях у Парижі. Три країни НАТО будуть відсутні. Це Хорватія та Чорногорія, які були запрошені, але не відповіли, і Сполучені Штати, сказав чиновник.

Чиновник сказав, що Сполучені Штати не були запрошені, оскільки європейські країни хочуть продемонструвати, що вони можуть взяти на себе відповідальність за значну частину системи безпеки України після припинення вогню.

Також будуть присутні начальники штабів Ірландії та Кіпру та представник Австрії - усі країни, які не є членами НАТО, але є членами Європейського Союзу.

Австралія та Нова Зеландія, які входять до Співдружності, а також Японія та Південна Корея слухатимуть переговори дистанційно, сказав чиновник.

Україну представлятиме військовий, який також є членом Ради безпеки і оборони країни.

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