Понад 30 країн візьмуть участь у переговорах у Парижі з планування міжнародних сил безпеки для України - AP

$41.170.09
45.030.03
ukenru
На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 33439 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 54217 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

9 квітня, 16:07 • 57436 перегляди

Колишній голова ДФС Насіров мобілізувався до ЗСУ – САП

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 62330 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 74030 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 59765 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 58149 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 124542 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 82597 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 230297 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
3м/с
62%
Популярнi новини

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 23572 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 22370 перегляди

В Азовському морі через дії рф масово гинуть краби та риба - ЦПД РНБО

9 квітня, 16:17 • 12211 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 13014 перегляди

Зеленський про громадян КНР, які воюють на боці рф: доведемо необхідну інформацію до китайської сторони

9 квітня, 17:52 • 23215 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 92954 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 124543 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 230299 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 406562 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 398481 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 13065 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 22425 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 23626 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 25868 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 76248 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

Понад 30 країн візьмуть участь у переговорах у Парижі з планування міжнародних сил безпеки для України - AP

Київ • УНН

 • 24072 перегляди

У Парижі відбудуться переговори щодо формування міжнародних сил безпеки для України після потенційного припинення вогню. Участь візьмуть військові чиновники з понад 30 країн, включаючи представників НАТО та країн Азії.

Понад 30 країн візьмуть участь у переговорах у Парижі з планування міжнародних сил безпеки для України - AP

Військові чиновники з понад 30 країн візьмуть участь у паризьких переговорах щодо створення міжнародних сил безпеки для України, з посиланням на французького військового чиновника у понеділок повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

"Такі міжнародні сили мають на меті відмовити росію від початку нового наступу після того, як будь-яке припинення вогню в Україні набуде чинності", - пише видання.

Довгий список учасників переговорів у вівторок також включатиме країни Азії та Океанії, які приєднаються дистанційно, сказав французький чиновник.

"Міжнародний склад зустрічі свідчить про те, наскільки широко Франція та Британія, які разом працюють над планами створення сил, закидають сіті, прагнучи побудувати те, що французький чиновник описав як коаліцію націй, "здатних і охочих" взяти участь у зусиллях із захисту України в разі припинення вогню", - пише видання.

Сили, які планують створити Франція та Британія, мають на меті заспокоїти Україну та стримати новий широкомасштабний наступ росії після будь-якого припинення вогню, сказав чиновник. Це може включати важке озброєння та запаси зброї, які можуть бути відправлені протягом годин або днів для допомоги в обороні України у випадку нападу росії, який порушить будь-яке перемир’я, сказав чиновник.

Французько-британський план буде представлений військовим чиновникам з понад 30 країн під час першої частини переговорів у вівторок, сказав чиновник.

Друга частина переговорів включатиме "точніші та конкретніші" дискусії, де учасникам буде запропоновано сказати, чи можуть їхні війська зробити свій внесок і яким чином, сказав чиновник.

"Це не "Це тее, що нам потрібно", - сказав чиновник. - Це більше: "Що ви несете в горщик?".

Однак чиновник підкреслив, що остаточне рішення про те, чи будуть країни брати участь у силах, ухвалюватиметься на політичному рівні лідерами урядів.

Начальники штабів - або, у випадку Канади, їхні представники - майже з усіх 32 країн військового альянсу НАТО візьмуть участь у дискусіях у Парижі. Три країни НАТО будуть відсутні. Це Хорватія та Чорногорія, які були запрошені, але не відповіли, і Сполучені Штати, сказав чиновник.

Чиновник сказав, що Сполучені Штати не були запрошені, оскільки європейські країни хочуть продемонструвати, що вони можуть взяти на себе відповідальність за значну частину системи безпеки України після припинення вогню.

Також будуть присутні начальники штабів Ірландії та Кіпру та представник Австрії - усі країни, які не є членами НАТО, але є членами Європейського Союзу.

Австралія та Нова Зеландія, які входять до Співдружності, а також Японія та Південна Корея слухатимуть переговори дистанційно, сказав чиновник.

Україну представлятиме військовий, який також є членом Ради безпеки і оборони країни.

Стармер запланував віртуальну зустріч щодо військового контингенту в Україні10.03.25, 15:26 • 13285 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ВійнаПолітикаНовини Світу
Кейр Стармер
Нова Зеландія
NATO
Австралія
Південна Корея
Франція
Японія
Сполучені Штати
Україна
Brent
$65.97
Bitcoin
$82,606.80
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,102.02
Ethereum
$1,646.46