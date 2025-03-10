Стармер запланував віртуальну зустріч щодо військового контингенту в Україні
Київ • УНН
Прем'єр Британії Стармер планує провести другу зустріч союзників щодо введення миротворчого контингенту в Україну. У віртуальній зустрічі візьмуть участь лідери країн НАТО і Співдружності, готові надати військові сили.
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер планує провести другу зустріч союзників, на якій розглядатиметься питання про введення військового контингенту в Україну.
Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
"У віртуальній зустрічі, яка, як очікується, відбудеться в суботу (15 березня – ред.), візьмуть участь лідери країн НАТО і Співдружності, які готові надати військові сили для "Коаліції охочих", - повідомив прессекретар прем’єра Дейв Парес.
Начальник Штабу оборони Збройних сил Великої Британії та Північної Ірландії адмірал Тоні Радакін у вівторок, 11 березня, вирушить до Парижа на зустріч офіційних осіб коаліції, а міністр оборони Великої Британії Джон Хілі у Парижі зустрінеться зі своїми колегами з Франції, Німеччини, Італії та Польщі.
Міністр закордонних справ Британії Девід Ламмі цього тижня вирушить до Канади на зустріч міністрів закордонних справ G7.
"Ми зосереджені на підтримці України, забезпеченні суверенної та безпечної України та роботі над пропозиціями щодо тривалого та міцного миру", - сказав Дейв Парес.
Нагадаємо
Велика Британія консультує Україну щодо ведення мирних переговорів зі Сполученими Штатами.
Стармер намагається переконати Трампа відновити обмін розвідданими з Україною після припинення, як йшлося в публікації The Times.