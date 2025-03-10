Стармер запланировал виртуальную встречу по поводу военного контингента в Украине
Киев • УНН
Премьер Британии Кир Стармер планирует провести вторую встречу союзников по введению миротворческого контингента в Украину. В виртуальной встрече примут участие лидеры стран НАТО и Содружества, готовые предоставить военные силы.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер планирует провести вторую встречу союзников, на которой будет рассматриваться вопрос о введении военного контингента в Украину.
Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
"В виртуальной встрече, которая, как ожидается, состоится в субботу (15 марта – ред.), примут участие лидеры стран НАТО и Содружества, готовые предоставить военные силы для "Коалиции желающих", - сообщил пресс-секретарь премьера Дейв Парес.
Начальник Штаба обороны Вооруженных сил Великобритании и Северной Ирландии адмирал Тони Радакин во вторник, 11 марта, отправится в Париж на встречу официальных лиц коалиции, а министр обороны Великобритании Джон Хили в Париже встретится со своими коллегами из Франции, Германии, Италии и Польши.
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Ламми на этой неделе отправится в Канаду на встречу министров иностранных дел G7.
"Мы сосредоточены на поддержке Украины, обеспечении суверенной и безопасной Украины и работе над предложениями по долгосрочному и прочному миру", - сказал Дейв Парес.
Напомним
Великобритания консультирует Украину о ведении мирных переговоров с Соединенными Штатами.
Стармер пытается убедить Трампа восстановить обмен разведданными с Украиной после его прекращения, как сообщалось в публикации The Times.