Британія консультує Україну перед переговорами зі США у Саудівській Аравії - Times

Велика Британія консультує Україну щодо ведення мирних переговорів зі Сполученими Штатами, у той час, коли Президент Зеленський летить до Саудівської Аравії, повідомляє британське видання The Times, пише УНН.

Деталі

"Джонатан Павелл, радник з національної безпеки британського прем'єр-міністра Кіра Стармера, відвідав Україну на вихідних, щоб пробрифінгувати Зеленського перед тим, як представники його країни візьмуть участь у переговорах зі США у вівторок, щоб уникнути повторення катастрофічної сварки в Овальному кабінеті з Дональдом Трампом", - ідеться у публікації.

Прем’єр-міністр Британії, як вказано, "також намагається переконати Трампа відновити обмін розвідданими з Україною після раптового припинення минулого тижня, яке може перешкодити здатності Києва захищати свої міста від російських ударів".

"Британія вважає, що є надія, що Трампа вдасться переконати скасувати своє рішення щодо обміну розвідданими, що розглядається як більш терміновий і здійсненний запит, ніж відновлення військової допомоги, яку США також призупинили", - пише видання.

"Майже готові": Трамп заявив, що США можуть поновити передачу Україні розвідданих - Axios

На вихідних Стармер, як вказано, розмовляв з президентом Франції Еммануелем Макроном і Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, який цього тижня поїде до Вашингтона, про необхідність відновлення обміну розвідданими з Києвом. Павелл також наполягав на цьому з Майком Волцем, радником Трампа з національної безпеки, вказує видання.

Президент України збирається вилетіти до Саудівської Аравії в понеділок для зустрічі з лідером країни Мухаммедом бін Салманом перед переговорами між українськими та американськими офіційними особами.

"Сам Зеленський не буде на переговорах, але керівник його адміністрації Андрій Єрмак буде у складі української делегації. Очікується, що Велика Британія не братиме участі у переговорах, а офіційні особи поїдуть до Саудівської Аравії лише на прохання України", - сказано у публікації.

"Як розуміється, що Павелл радить Зеленському ясно дати зрозуміти, що він відповідає на запити Америки, щоб підкреслити Трампу, що росія є головною перешкодою для миру", - пише видання.

"Ми продовжуємо наші зусилля для наближення справедливого миру та забезпечення надійних гарантій безпеки", – написав Зеленський у соцмережі. Він оцінив переговори з Павеллом як "дуже продуктивні", сказавши, що "вдячний за підтримку".

Держсекретар США вилетить у Джидду в Саудівській Аравії в понеділок для переговорів зі своїми українськими колегами "для просування мети президента щодо припинення російсько-української війни", сказала його прессекретар, відступаючи від термінології "вторгнення", якій віддавали перевагу при попередній адміністрації, вказує видання.

Переговори відбудуться після заяв Трампа у неділю в інтерв'ю Fox Business, де президент США відповів на коментарі президента Польщі Анджея Дуди, який поставив під сумнів здатність Європи гарантувати, що москва не переможе у конфлікті. "Ну, вона може не вижити в будь-якому випадку", - сказав Трамп про Україну. Він додав, що це може бути навіть за повної підтримки Києва з боку Вашингтона.

"У нас є деякі слабкості з росією, - додав Трамп. - Для цього потрібні двоє. Дивіться, цього не мало статися - та війна, і вона сталася. Тож тепер ми застрягли в цій плутанині".

Тим часом начальник штабу оборони Великої Британії адмірал сер Тоні Радакін зустрінеться з військовими лідерами "коаліції охочих" Стармера у вівторок у Парижі, на тлі того, як Стармер намагається переконати більше країн приєднатися. У вихідні Австралія заявила, що розгляне можливість відправлення військ до миротворчих сил в Україні, якщо мирні переговори будуть успішними. Канада, Туреччина та Норвегія також заявили про бажання взяти участь.

Доповнення

Спочатку Зеленський мав прилетіти до Саудівської Аравії в лютому в межах близькосхідного туру, але скасував поїздку, коли американські та російські офіційні особи зустрілися в Ер-Ріяді, щоб обговорити припинення війни в Україні.