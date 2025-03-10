"Майже готові": Трамп заявив, що США можуть поновити передачу Україні розвідданих - Axios
Київ • УНН
Президент США заявив про готовність відновити обмін розвідданими з Україною. Трамп очікує від України бажання миру та підписання угоди про корисні копалини.
Президент США Дональд Трамп заявив журналістам на борту літака Air Force One, що Вашингтон близький до зняття паузи в обміні розвідданими з Україною. Про це повідомляє УНН із посиланням на Axios.
Деталі
Зокрема, Трамп ствердно відповів на запитання одного з представників ЗМІ з приводу того, чи розглядає він можливість зняття блокування щодо України.
Ми майже готові, ми дійсно майже готові
Також Трамп висловив сподівання, що Україна підпише угоду про корисні копалини зі США, але підкреслив, що хоче, щоб Україна "хотіла миру".
"Зараз вони не показали цього в тій мірі, в якій повинні. Але я думаю, що вони зроблять це, і я думаю, що це стане очевидним протягом наступних двох-трьох днів", - додав президент США.
При цьому видання додає, що Трамп не сказав, чи знімуть США призупинення поставок зброї в Україну, яке було введене тиждень тому.
Нагадаємо
За інформацією Reuters, делегація США під час переговорів з українцями у Саудівський Аравії намагатиметься з'ясувати, чи готов Київ піти на суттєві поступки росії задля припинення війни.
Водночас журналісти Financial Times дізнались, що під час переговорів у Саудівській Аравії цього тижня Україна намагатиметься переконати США відновити розвідувальну та військову підтримку. У Києві хочуть запевнивши главу Білого дому Дональда Трампа, що Президент Володимир Зеленський прагне швидко припинити війну з росією.
У Саудівській Аравії буде чотири представники від України. Зеленський навав імена08.03.25, 15:20 • 147093 перегляди