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"Майже готові": Трамп заявив, що США можуть поновити передачу Україні розвідданих - Axios

Київ • УНН

 • 29865 перегляди

Президент США заявив про готовність відновити обмін розвідданими з Україною. Трамп очікує від України бажання миру та підписання угоди про корисні копалини.

"Майже готові": Трамп заявив, що США можуть поновити передачу Україні розвідданих - Axios

Президент США Дональд Трамп заявив журналістам на борту літака Air Force One, що Вашингтон близький до зняття паузи в обміні розвідданими з Україною. Про це повідомляє УНН із посиланням на Axios.

Деталі

Зокрема, Трамп ствердно відповів на запитання одного з представників ЗМІ з приводу того, чи розглядає він можливість зняття блокування щодо України.

Ми майже готові, ми дійсно майже готові

- сказав глава Білого дому.

Також Трамп висловив сподівання, що Україна підпише угоду про корисні копалини зі США, але підкреслив, що хоче, щоб Україна "хотіла миру".

"Зараз вони не показали цього в тій мірі, в якій повинні. Але я думаю, що вони зроблять це, і я думаю, що це стане очевидним протягом наступних двох-трьох днів", - додав президент США.

При цьому видання додає, що Трамп не сказав, чи знімуть США призупинення поставок зброї в Україну, яке було введене тиждень тому.

Нагадаємо

За інформацією Reuters, делегація США під час переговорів з українцями у Саудівський Аравії намагатиметься з'ясувати, чи готов Київ піти на суттєві поступки росії задля припинення війни.

Водночас журналісти Financial Times дізнались, що під час переговорів у Саудівській Аравії цього тижня Україна намагатиметься переконати США відновити розвідувальну та військову підтримку. У Києві хочуть запевнивши главу Білого дому Дональда Трампа, що Президент Володимир Зеленський прагне швидко припинити війну з росією.

У Саудівській Аравії буде чотири представники від України. Зеленський навав імена08.03.25, 15:20 • 147093 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

ВійнаПолітика
Дональд Трамп
Саудівська Аравія
Володимир Зеленський
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