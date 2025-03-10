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"Почти готовы": Трамп заявил, что США могут возобновить передачу разведданных Украине - Axios

Киев • УНН

 • 29861 просмотра

Президент США заявил о готовности восстановить обмен разведданными с Украиной. Трамп ожидает от Украины желания мира и подписания соглашения о полезных ископаемых.

"Почти готовы": Трамп заявил, что США могут возобновить передачу разведданных Украине - Axios

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам на борту самолета Air Force One, что Вашингтон близок к снятию паузы в обмене разведданными с Украиной. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Axios.

Детали

В частности, Трамп утвердительно ответил на вопрос одного из представителей СМИ о том, рассматривает ли он возможность снятия блокировки в отношении Украины.

Мы почти готовы, мы действительно почти готовы

- сказал глава Белого дома.

Также Трамп выразил надежду, что Украина подпишет соглашение о полезных ископаемых с США, но подчеркнул, что хочет, чтобы Украина "хотела мира".

"Сейчас они не показали этого в той мере, в какой должны. Но я думаю, что они сделают это, и я думаю, что это станет очевидным в течение следующих двух-трех дней", - добавил президент США.

При этом издание добавляет, что Трамп не сказал, снимут ли США приостановку поставок оружия в Украину, которая была введена неделю назад.

Напомним

По информации Reuters, делегация США во время переговоров с украинцами в Саудовской Аравии будет пытаться выяснить, готов ли Киев пойти на существенные уступки россии для прекращения войны.

В то же время журналисты Financial Times узнали, что во время переговоров в Саудовской Аравии на этой неделе Украина будет пытаться убедить США восстановить разведывательную и военную поддержку. В Киеве хотят заверить главу Белого дома Дональда Трампа, что Президент Владимир Зеленский стремится быстро прекратить войну с россией.

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена08.03.25, 15:20 • 147088 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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