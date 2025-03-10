"Почти готовы": Трамп заявил, что США могут возобновить передачу разведданных Украине - Axios
Киев • УНН
Президент США заявил о готовности восстановить обмен разведданными с Украиной. Трамп ожидает от Украины желания мира и подписания соглашения о полезных ископаемых.
Президент США Дональд Трамп заявил журналистам на борту самолета Air Force One, что Вашингтон близок к снятию паузы в обмене разведданными с Украиной. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Axios.
Детали
В частности, Трамп утвердительно ответил на вопрос одного из представителей СМИ о том, рассматривает ли он возможность снятия блокировки в отношении Украины.
Мы почти готовы, мы действительно почти готовы
Также Трамп выразил надежду, что Украина подпишет соглашение о полезных ископаемых с США, но подчеркнул, что хочет, чтобы Украина "хотела мира".
"Сейчас они не показали этого в той мере, в какой должны. Но я думаю, что они сделают это, и я думаю, что это станет очевидным в течение следующих двух-трех дней", - добавил президент США.
При этом издание добавляет, что Трамп не сказал, снимут ли США приостановку поставок оружия в Украину, которая была введена неделю назад.
Напомним
По информации Reuters, делегация США во время переговоров с украинцами в Саудовской Аравии будет пытаться выяснить, готов ли Киев пойти на существенные уступки россии для прекращения войны.
В то же время журналисты Financial Times узнали, что во время переговоров в Саудовской Аравии на этой неделе Украина будет пытаться убедить США восстановить разведывательную и военную поддержку. В Киеве хотят заверить главу Белого дома Дональда Трампа, что Президент Владимир Зеленский стремится быстро прекратить войну с россией.
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