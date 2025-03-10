Великобритания консультирует Украину перед переговорами с США в Саудовской Аравии - Times

Великобритания консультирует Украину по ведению мирных переговоров с Соединенными Штатами, в то время как Президент Зеленский летит в Саудовскую Аравию, сообщает британское издание The Times, пишет УНН.

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"Джонатан Пауэлл, советник по национальной безопасности (британского премьер-министра) Кира Стармера, посетил Украину на выходных, чтобы проинформировать Зеленского перед тем, как представители его страны примут участие в переговорах с США во вторник, чтобы избежать повторения катастрофической ссоры в Овальном кабинете с Дональдом Трампом", - говорится в публикации.

Премьер-министр Британии, как указано, "также пытается убедить Трампа восстановить обмен разведданными с Украиной после внезапного прекращения на прошлой неделе, что может помешать способности Киева защищать свои города от российских ударов".

"Британия считает, что есть надежда, что Трампа удастся убедить отменить свое решение о обмене разведданными, что рассматривается как более срочный и осуществимый запрос, чем восстановление военной помощи, которую США также приостановили", - пишет издание.

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На выходных Стармер, как указано, разговаривал с президентом Франции Эммануэлем Макроном и Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, который на этой неделе поедет в Вашингтон, о необходимости восстановления обмена разведданными с Киевом. Пауэлл также настаивал на этом с Майком Уолтцем, советником Трампа по национальной безопасности, указывает издание.

Президент Украины собирается вылететь в Саудовскую Аравию в понедельник для встречи с лидером страны Мухаммедом ибн Салманом перед переговорами между украинскими и американскими официальными лицами.

"Сам Зеленский не будет на переговорах, но руководитель его администрации Андрей Ермак будет в составе украинской делегации. Ожидается, что Великобритания не будет участвовать в переговорах, а официальные лица поедут в Саудовскую Аравию только по просьбе Украины", - сказано в публикации.

"Как понимается, Пауэлл советует Зеленскому ясно дать понять, что он отвечает на запросы Америки, чтобы подчеркнуть Трампу, что россия является главным препятствием к миру", - пишет издание.

"Мы продолжаем наши усилия для приближения справедливого мира и обеспечения надежных гарантий безопасности", – написал Зеленский в соцсети. Он оценил переговоры с Пауэллом как "очень продуктивные", сказав, что "благодарен за поддержку".

Госсекретарь США вылетит в Джидду в Саудовской Аравии в понедельник для переговоров со своими украинскими коллегами "для продвижения цели президента по прекращению российско-украинской войны", сказала его пресс-секретарь, отступая от терминологии "вторжения", которой отдавали предпочтение при предыдущей администрации, указывает издание.

Переговоры состоятся после заявлений Трампа в воскресенье в интервью Fox Business, где президент США ответил на комментарии президента Польши Анджея Дуды, который поставил под сомнение способность Европы гарантировать, что москва не победит в конфликте. "Ну, она может не выжить в любом случае", - сказал Трамп об Украине. Он добавил, что это может быть даже при полной поддержке Киева со стороны Вашингтона.

"У нас есть некоторые слабости с россией, - добавил Трамп. - Для этого нужны двое. Смотрите, этого не должно было произойти - та война, и она произошла. Так что теперь мы застряли в этой путанице".

Тем временем начальник штаба обороны Великобритании адмирал сэр Тони Радакин встретится с военными лидерами "коалиции желающих" Стармера во вторник в Париже, на фоне того, как Стармер пытается убедить больше стран присоединиться. На выходных Австралия заявила, что рассмотрит возможность отправки войск в миротворческие силы в Украине, если мирные переговоры будут успешными. Канада, Турция и Норвегия также заявили о желании участвовать.

Дополнение

Сначала Зеленский должен был прилететь в Саудовскую Аравию в феврале в рамках ближневосточного тура, но отменил поездку, когда американские и российские официальные лица встретились в Эр-Рияде, чтобы обсудить прекращение войны в Украине.