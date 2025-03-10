Более 30 стран примут участие в переговорах в Париже по планированию международных сил безопасности для Украины - AP

Военные чиновники из более чем 30 стран примут участие в парижских переговорах по созданию международных сил безопасности для Украины, ссылаясь на французского военного чиновника, в понедельник сообщает AP, пишет УНН.

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"Такие международные силы призваны отговорить россию от начала нового наступления после того, как любое прекращение огня в Украине вступит в силу", - пишет издание.

Долгий список участников переговоров во вторник также будет включать страны Азии и Океании, которые присоединятся дистанционно, сказал французский чиновник.

"Международный состав встречи свидетельствует о том, насколько широко Франция и Великобритания, которые вместе работают над планами создания сил, закидывают сети, стремясь построить то, что французский чиновник описал как коалицию наций, "способных и желающих" участвовать в усилиях по защите Украины в случае прекращения огня", - пишет издание.

Силы, которые планируют создать Франция и Великобритания, призваны успокоить Украину и сдержать новое широкомасштабное наступление россии после любого прекращения огня, сказал чиновник. Это может включать тяжелое вооружение и запасы оружия, которые могут быть отправлены в течение часов или дней для помощи в обороне Украины в случае нападения россии, которое нарушит любое перемирие, сказал чиновник.

Французско-британский план будет представлен военным чиновникам из более чем 30 стран во время первой части переговоров во вторник, сказал чиновник.

Вторая часть переговоров будет включать "более точные и конкретные" дискуссии, где участникам будет предложено сказать, могут ли их войска внести свой вклад и каким образом, сказал чиновник.

"Это не "Это то, что нам нужно", - сказал чиновник. - Это больше: "Что вы привносите в котелок?".

Однако чиновник подчеркнул, что окончательное решение о том, будут ли страны участвовать в силах, будет приниматься на политическом уровне лидерами правительств.

Начальники штабов - или, в случае Канады, их представители - почти из всех 32 стран военного альянса НАТО примут участие в дискуссиях в Париже. Три страны НАТО будут отсутствовать. Это Хорватия и Черногория, которые были приглашены, но не ответили, и Соединенные Штаты, сказал чиновник.

Чиновник сказал, что Соединенные Штаты не были приглашены, поскольку европейские страны хотят продемонстрировать, что они могут взять на себя ответственность за значительную часть системы безопасности Украины после прекращения огня.

Также будут присутствовать начальники штабов Ирландии и Кипра и представитель Австрии - все страны, которые не являются членами НАТО, но являются членами Европейского Союза.

Австралия и Новая Зеландия, которые входят в Содружество, а также Япония и Южная Корея будут слушать переговоры дистанционно, сказал чиновник.

Украину будет представлять военный, который также является членом Совета безопасности и обороны страны.

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