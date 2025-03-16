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Зеленский анонсировал следующий "Рамштайн" в Брюсселе и новые гарантии безопасности

Киев • УНН

 • 18326 просмотра

Владимир Зеленский сообщил о подготовке к заседанию Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" в Брюсселе. Также готовятся встречи по гарантиям безопасности для Украины.

Зеленский анонсировал следующий "Рамштайн" в Брюсселе и новые гарантии безопасности

Президент Владимир Зеленский анонсировал следующее заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" в Брюсселе. Об этом информирует УНН со ссылкой на вечернее видеообращение Президента Украины Владимира Зеленского.

Министр обороны (Рустем Умеров – ред.) проинформировал и об организации следующего "Рамштайна", готовимся к Брюсселю. Работаем и над конкретной системой гарантий безопасности для Украины. На этой неделе была встреча военных представителей во Франции. Готовится встреча в Британии. Первые шаги по гарантиям безопасности осуществляются

- сообщил Президент Украины.

Владимир Зеленский также сообщил, что Умеров доложил о "выполнении задач по ПВО", в частности, ракет для систем IRIS-T, NASAMS и SAMP/T.

"Есть хорошие результаты по контрактации артиллерии – будут дополнительные снаряды для нашей армии", – добавил Глава государства.

Напомним

Министр обороны Германии сообщил о вероятном проведении следующей встречи "Рамштайна" в конце марта - начале апреля. Решение будет принято на встрече "Группы пяти" в Париже.

Около 15 стран "заинтересованы" в участии в деле предоставления гарантий безопасности Украине - французский министр13.03.25, 09:56 • 16402 просмотра

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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