Зеленский анонсировал следующий "Рамштайн" в Брюсселе и новые гарантии безопасности
Киев • УНН
Владимир Зеленский сообщил о подготовке к заседанию Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" в Брюсселе. Также готовятся встречи по гарантиям безопасности для Украины.
Президент Владимир Зеленский анонсировал следующее заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" в Брюсселе. Об этом информирует УНН со ссылкой на вечернее видеообращение Президента Украины Владимира Зеленского.
Министр обороны (Рустем Умеров – ред.) проинформировал и об организации следующего "Рамштайна", готовимся к Брюсселю. Работаем и над конкретной системой гарантий безопасности для Украины. На этой неделе была встреча военных представителей во Франции. Готовится встреча в Британии. Первые шаги по гарантиям безопасности осуществляются
Владимир Зеленский также сообщил, что Умеров доложил о "выполнении задач по ПВО", в частности, ракет для систем IRIS-T, NASAMS и SAMP/T.
"Есть хорошие результаты по контрактации артиллерии – будут дополнительные снаряды для нашей армии", – добавил Глава государства.
Напомним
Министр обороны Германии сообщил о вероятном проведении следующей встречи "Рамштайна" в конце марта - начале апреля. Решение будет принято на встрече "Группы пяти" в Париже.
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