Дания поможет ВСУ со спутниковой связью - Минобороны страны
Киев • УНН
Дания решила предоставить Вооруженным Силам Украины услуги спутниковой связи через Агентство Европейского союза по оборонным вопросам (EDA). Это решение обусловлено потребностью Украины в безопасной и стабильной спутниковой связи для борьбы против России.
Власти Дании решили предоставить Вооруженным Силам Украины услуги спутниковой связи через Агентство Европейского союза по оборонным вопросам (EDA). Об этом информирует Министерство обороны страны, передает УНН.
Детали
В ведомстве объяснили решение тем, что Украине нужна безопасная и стабильная спутниковая связь в войне против России.
Спутники играют решающую роль в современной обороне. Помощь предоставит Украине доступ к приемным терминалам, которые украинская оборона сможет использовать для установления доступа к спутниковой связи, что существенно будет способствовать способности Украины продолжать борьбу за свободу против незаконного российского вторжения
Ожидается, что терминалы обеспечат надежное соединение, что может иметь решающее значение для военных операций.
Я горжусь тем, что Дания вносит вклад в космическую оборону Украины этим пакетом. Космос – это сфера, которая все больше требует внимания оборонной политики. В тесном сотрудничестве с оборонным агентством ЕС Дания уже внесла вклад в укрепление спутниковой связи Украины для ее защиты от России
"Существует очень большой потенциал в космических решениях, которые могут внести вклад как в украинскую, так и в датскую и европейскую оборону", – добавил он.
Напомним
Украина и Дания подписали соглашение о создании украинских оборонных производств на территории Дании. Дания стала первой страной, куда Украина экспортирует собственные оборонные технологии для производства и поставки в украинскую армию.
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