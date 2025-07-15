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Дания поможет ВСУ со спутниковой связью - Минобороны страны

Киев • УНН

 • 172 просмотра

Дания решила предоставить Вооруженным Силам Украины услуги спутниковой связи через Агентство Европейского союза по оборонным вопросам (EDA). Это решение обусловлено потребностью Украины в безопасной и стабильной спутниковой связи для борьбы против России.

Дания поможет ВСУ со спутниковой связью - Минобороны страны

Власти Дании решили предоставить Вооруженным Силам Украины услуги спутниковой связи через Агентство Европейского союза по оборонным вопросам (EDA). Об этом информирует Министерство обороны страны, передает УНН.

Детали

В ведомстве объяснили решение тем, что Украине нужна безопасная и стабильная спутниковая связь в войне против России.

Спутники играют решающую роль в современной обороне. Помощь предоставит Украине доступ к приемным терминалам, которые украинская оборона сможет использовать для установления доступа к спутниковой связи, что существенно будет способствовать способности Украины продолжать борьбу за свободу против незаконного российского вторжения

- говорится в сообщении Минобороны Дании.

Ожидается, что терминалы обеспечат надежное соединение, что может иметь решающее значение для военных операций.

Я горжусь тем, что Дания вносит вклад в космическую оборону Украины этим пакетом. Космос – это сфера, которая все больше требует внимания оборонной политики. В тесном сотрудничестве с оборонным агентством ЕС Дания уже внесла вклад в укрепление спутниковой связи Украины для ее защиты от России

- заявил министр обороны Дании Троельс Лунд Поульсен.

"Существует очень большой потенциал в космических решениях, которые могут внести вклад как в украинскую, так и в датскую и европейскую оборону", – добавил он.

Напомним

Украина и Дания подписали соглашение о создании украинских оборонных производств на территории Дании. Дания стала первой страной, куда Украина экспортирует собственные оборонные технологии для производства и поставки в украинскую армию.

Зеленский обсудил с Королем Дании патронат над пострадавшими регионами Украины и поддержку ветеранов03.07.25, 19:00 • 1278 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

политикаТехнологии
Европейское оборонное агентство
Троэльс Лунд Поульсен
Вооруженные силы Украины
Дания
Украина
Tesla
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