Дания поможет ВСУ со спутниковой связью - Минобороны страны

Власти Дании решили предоставить Вооруженным Силам Украины услуги спутниковой связи через Агентство Европейского союза по оборонным вопросам (EDA). Об этом информирует Министерство обороны страны, передает УНН.

В ведомстве объяснили решение тем, что Украине нужна безопасная и стабильная спутниковая связь в войне против России.

Спутники играют решающую роль в современной обороне. Помощь предоставит Украине доступ к приемным терминалам, которые украинская оборона сможет использовать для установления доступа к спутниковой связи, что существенно будет способствовать способности Украины продолжать борьбу за свободу против незаконного российского вторжения

Ожидается, что терминалы обеспечат надежное соединение, что может иметь решающее значение для военных операций.

Я горжусь тем, что Дания вносит вклад в космическую оборону Украины этим пакетом. Космос – это сфера, которая все больше требует внимания оборонной политики. В тесном сотрудничестве с оборонным агентством ЕС Дания уже внесла вклад в укрепление спутниковой связи Украины для ее защиты от России